Monreal no entiende que no entiende

En el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, promete que esta semana se hará un nuevo intento para destrabar los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, que mantienen al pleno de ese órgano autónomo sin el quórum requerido para sesionar. A contracorriente del presidente Andrés Manuel López Obrador y del ala radical de su bancada, Monreal asegura que no se trata de un caso perdido y ofrece un nuevo esfuerzo. Al parecer, nos hacen ver, don Ricardo no ha entendido lo expresado por el presidente, quien, según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, considera que el “mundo ideal” es que no opere el órgano garante de la transparencia. Qué parte no ha entendido Monreal de que ni el Inai, ni Notimex son ya necesarios, pues existe la Mañanera, donde se informa de manera transparente todo lo relacionado con el gobierno federal. ¡Ah, qué senador Monreal!, que luego no se esté quejando de que no lo consideran en Palacio Nacional como “corcholata” presidencial.

Van por las ratas de Migración

Nos comentan que a tres semanas del incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo parcial la muerte de 40 migrantes, y a unas horas de la detención de Salvador González Guerrero, contralmirante en retiro y delegado del INM en Chihuahua, quien fue arrestado por estos hechos, la institución anunció una limpia interna para acabar con las ratas. Desde luego, se trata de ratas de cuatro patas. Nos hacen ver que Migración lanzó una licitación para un servicio integral de fumigación de ratas, polillas y hasta murciélagos para los inmuebles en las oficinas de representación del INM, contrato que abarcará hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Será que esta fumigación alcance a los elementos de la dependencia que aún están dentro y cuya presencia es nociva para garantizar los derechos humanos de los migrantes?

El gran ausente en la pasarela de “corcholatas” opositoras

Nos hacen ver que el gran ausente en el evento de las organizaciones de la sociedad civil fue Movimiento Ciudadano, ya que sí estuvieron representantes del PAN, PRI y PRD, incluso algunos de sus aspirantes a la Presidencia. Más de una ocasión se hizo alusión a los 23 millones de votos que consiguió la oposición en la elección de 2021, y de la necesidad de que MC pueda sumarse a la carrera por tener una candidatura única opositora y, posteriormente, formar un gobierno de coalición en el 2024 ¿Atenderá Dante Delgado el llamado?

Mal año legislativo para Morena

Al menos en la Cámara de Diputados, nos comentan, no ha sido el año de Morena. Desde que inició este periodo, y a 12 días de que termine, los guindas han visto frenadas varias de sus iniciativas prioritarias. Es el caso de la reforma en materia de cabotaje que se terminó bajando, lo mismo pasó con la electoral, que acabó por ser modificada, y recientemente con la reforma al Tribunal Electoral del Poder Ejecutivo de la Federación, que se fue directo a la congeladora. Bueno, nos dicen que incluso la Ley Minera tan poco avanzará en este periodo. Lo peor para los morenistas, nos hacen ver, es que esos proyectos, ni siquiera son del Legislativo, sino que, en su mayoría, son del Ejecutivo, y por tratar de quedar bien, ya ni su propia agenda pudieron atender.