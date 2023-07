Los desaparecidos que importan en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer con manteles largos en su mañanera a Estela de Carlotto, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, organización dedicada a identificar y recuperar personas desaparecidas por la dictadura militar Argentina. Nos cuentan que colectivos de madres buscadoras en México que nunca han sido recibidas, reprocharon ayer mismo en un video la reiterada negativa a escucharlas. Nos recuerdan que familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí han sido recibidos, pero los de miles de desaparecidos por el crimen organizado o cuerpos estatales son vistos con desconfianza por el Presidente, que alega el cuidado de la investidura para no recibir reclamos. ¿Será que lo que interesa es la carga política de los casos? Al cierre de 2022, había en México 109 mil desaparecidos que no sirven para la propaganda del gobierno. Y en no pocos casos, sus familiares están amenazados o han sido víctimas de homicidio. Mejor hablar del fascismo en América Latina desde Palacio Nacional.

¿Panista potosino desayunó payasito?

Nos cuentan que el diputado del PAN Xavier Azuara, de San Luis Potosí, quiso quedar bien subiendo a redes su apoyo a Santiago Creel en el proceso interno del Frente Amplio por México, pero cosechó reproches por el tono que decidió usar. En un video, don Xavier dice: “Para jugar a los payasitos, ya están las corcholatas. México no necesita eso, México necesita orden, por eso apoyo a Santiago”. Nos hacen ver que no acababa de subir su arenga cuando ya le llovían regaños y acusaciones de querer denigrar a los contendientes de su gallo dentro del Frente. ¿Será que le quiere hacer competencia al presidente López Obrador en su andanada contra los frentistas? Desayunó payasito el diputado, le soltó un correligionario.

Elabora la SEP código de conducta franciscano para maestros

Nos comentan que la Secretaría de Educación Pública ya tiene listo un nuevo código de conducta para sus trabajadores. En el punto 13 del capítulo VIII del nuevo código, titulado “Me conduzco con austeridad y sin ostentación” se establece que los trabajadores de la educación deberán comprometerse a que los recursos de que dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, “y tengo una conducta e imagen institucional sin ostentación alguna y acorde a mi ingreso”. Vaya, con el salario de la mayoría de los trabajadores de la SEP será fácil cumplir el reglamento que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación. ¿Incluirá a los líderes sindicales?

Morena quiere capitalizar pleito de MC

Nos cuentan que los jaloneos de Movimiento Ciudadano en Jalisco, entre el gobernador Enrique Alfaro y el dirigente nacional, Dante Delgado, han comenzado a mover las aguas entre los aspirantes de Morena a la gubernatura en 2024. Nos aseguran que el líder de la bancada morenista en el Congreso local, José María “Chema” Martínez, podría ser el beneficiario de una ruptura en MC porque saldría raspado el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, uno de los punteros en la contienda. No es secreto que don Enrique no lo quiere y favorece al coordinador senatorial Clemente Castañeda.