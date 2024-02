Lord Mentiras

Solo hay una cosa más repugnante en un periodista que convertirse en un burdo aplaudidor del régimen: ser un mentiroso. Carlos Pozos, quien se hace llamar “Lord Molécula”, cumple con excelencia las dos cosas. A Pozos su zalamería y genuflexión le han valido incluso convertirlo en un personaje de una sátira televisiva que lo presenta como un reportero que sirve como tapete del presidente de la República. Ahora fantasea al decir que, tras el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, él entregó el parte médico de la muerte del priista al Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, en el que se da cuenta de que aquel día en Lomas Taurinas Colosio recibió las balas de dos tiradores. La versión no solo es falsa, sino que carece de cualquier lógica. El propio Molécula dice que él entregó el parte médico al licenciado Ealy Ortiz, mismo que él asegura fue dado a decenas de medios comunicación por el entonces vocero de la campaña, Liébano Sáenz, y en el que de ninguna manera se habla de algún número de tiradores, pues era un parte médico, no un peritaje. Y lo peor del caso es que Molécula jamás habló ni fue recibido por el licenciado Ealy Ortiz, por lo que es imposible que le haya podido entregar dicho parte médico o cualquier otro documento. Y, por si fuera poco desdoro para un periodista ser entregado y mentiroso, el señor Pozos complementa su currículum con la “virtud” de ser un reportero perezoso, pues él mismo confiesa que no estuvo en el lugar de los hechos debido a que el personal del PRI no le proporcionó transporte para ir al acto en el que fue asesinado el candidato presidencial. Y, mientras la nota estaba en Lomas Taurinas, Molécula se encontraba en su habitación de hotel. Por cierto, quien quiera leer la gran crónica de los excelentes periodistas de EL UNIVERSAL Juan Arvizu y Manuel Ponce, quienes sí estuvieron en el lugar del magnicidio y reportaron puntualmente que Colosio fue asesinado de dos disparos, y que fue publicada a ocho columnas el jueves 24 de marzo de 1994, es siempre bienvenido en la hemeroteca de esta casa editorial.

¿Por fin el tema de la crisis del agua llegará a la mañanera?

Nos comentan que, al parecer, el tema de la crisis del agua del Valle de México ya llegó a Palacio Nacional. Nos detallan que ayer por la tarde, por más de tres horas, hubo una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador; Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. El tema principal, nos dicen, es buscar alternativas para enfrentar la falta de agua, y garantizar el abasto. Nos comentan que, además de los gobernantes morenistas, también estuvieron presentes directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezados por Germán Martínez, y los encargados de las dependencias del mismo sector de ambos estados. ¿Será que ahora sí se hará a un lado la paja y se hablará en la conferencia mañanera de temas que sí importan a la población, como el de la crisis de agua?

Chichones y raspones en Morena

Como ya se veía venir, la inconformidad de senadores de Morena por el reparto de candidaturas sigue creciendo y ya ha escalado al grado de rebelarse contra su dirigencia nacional, donde ya hay señalamientos de denuncias por el manejo discrecional de los procesos de selección. La protesta más visible y pública es la del senador duranguense José Ramón Enríquez, quien ya había sido marginado de la candidatura al gobierno de su estado y ahora acusa a la dirigencia morenista de pactar “en lo oscurito”, pasando por encima de las encuestas para imponer al petista Alejandro González Yáñez como candidato al Senado. Este caso se suma a los de José Narro Céspedes, quien se quedó fuera de las listas de aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados, y de Antares Vázquez, quien luego de no alcanzar el respaldo para competir por la gubernatura de Guanajuato, Morena la dejó descobijada sin candidatura alguna, lo que nos dicen, la tiene molesta con sus líderes partidistas. Un buen número de raspones y chichones está dejando el proceso de designación del partido, nos hacen ver.

La foto Xóchitl- Calderón, control de daños

La muy viralizada fotografía de Xóchitl Gálvez con el expresidente Felipe Calderón en su reciente visita a España no gustó a las organizaciones de la sociedad civil que la apoyan. Algunos de sus simpatizantes apartidistas señalan que no era necesario publicar esa imagen, pues no le aporta nada a su campaña. Anticipan que, por el contrario, la foto seguramente será utilizada por sus adversarios en los debates, por lo que dicen que quienes no tuvieron el cuidado de evitar que la fotografía se difundiera tienen ahora la misión de contrarrestar los ataques y hacer una operación de control de daños para evitar que la imagen cause un daño significativo a la campaña de doña Xóchitl. ¿Qué necesidad? Se preguntan los apoyadores de la candidata opositora.