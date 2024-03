López-Gatell, ¿ministro sin cartera?

Sonriente y de guayabera, nos dicen, se vio al doctor Hugo López-Gatell salir de Palacio Nacional ayer por la noche, al término de una junta del equipo de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien revisó los últimos detalles para su reunión de hoy, en Oaxaca, con gobernadores y autoridades estatales de salud con miras a concretar el programa IMSS-Bienestar. Nos comentan que esta es la segunda reunión a la que asiste don Hugo, a pesar de no tener cargo formal en la administración federal. Nos recuerdan que como zar antipandemia, el polémico médico parecía llevar las riendas de la Secretaría de Salud por encima del titular, Jorge Alcocer, pese a ser entonces subsecretario. Tras participar como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México y después quedar fuera de las listas de ese partido para el Congreso, ¿será que ya se reincorporó de manera extraoficial al gabinete del mandatario?

En veremos, sueldos de empleados del Senado

Hay preocupación entre los empleados bajo el régimen de honorarios en el Senado ante el próximo fin de la legislatura. Nos comentan que su contrato vence en agosto de este año pero el secretario administrativo del Senado, Mauricio Farah, informó que la Cámara Alta sólo les pagará las quincenas que restan hasta el 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario, y dará los recursos que corresponden al periodo mayo-agosto a los senadores para que ellos lo entreguen a los empleados. Esta determinación tiene en la incertidumbre a los trabajadores sobre sus ingresos. No fueran recursos para campañas porque rápido los aseguran, pero para los empleados, los dejan al garete.

El INE, a recoger credenciales

Nos hacen ver que el INE tiene en puerta la tarea de recabar todas las credenciales que no se recogieron antes del 14 de marzo. Las personas que tramitaron este documento, pero no fueron por él a los módulos del INE no podrán ejercer su voto el 2 de junio, aunque sí fueron incluidos en la lista nominal. Será hasta pasada la elección que les podrían entregar su credencial. Esto pese a que el último día para tramitarla se registraron largas filas en los módulos, que atendieron hasta la medianoche. Nos comentan que esa es una tarea pendiente y no la del monitoreo de medios en las campañas, que se está haciendo conforme a lo planeado y a lo dispuesto en la ley. Nos aseguran que no se les olvidó monitorear los arranques de candidatos presidenciales en la madrugada del primer día de campaña, sino que no estaba previsto en la ley que se monitoreen esos horarios de transmisión de medios.

El representante emergente de la campaña

Ante la ausencia de la candidata presencial Claudia Sheinbaum con distintos sectores empresariales, le tocó al excanciller Marcelo Ebrard llevar la representación de la campaña a la Cumbre de Capital Privado 2024 AMEXCAP y al foro de la Canacar, que agrupa a autotransportistas de carga. En ambos casos el excanciller entabló el diálogo, presentó propuestas y, nos cuentan, aprovechó los reflectores para recordar sus viejos tiempos como secretario de Relaciones Exteriores. Ya vendrán encuentros de la candidata con sectores empresariales, a los que no será requerido don Marcelo, nos aseguran.