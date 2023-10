Las peligrosas mañaneras de AMLO

Nos comentan que en la gira de fin de semana del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo por el sureste, estuvo llena de incidentes. Nos detallan que, además de que este sábado se registró un cortocircuito en la zona arqueológica de Uxmal, Yucatán, un día antes, en su conferencia mañanera del viernes en Cancún, Quintana Roo se registró un hecho que podría haber resultado en un accidente. Nos revelan —con fotos y videos— que minutos antes de que iniciara esa mañanera, una estructura de metal cayó a un costado del área donde estaban camarógrafos. Una parte de esta estructura de metal, nos detallan, pasó prácticamente rozando la cabeza de un reportero y un camarógrafo de una televisora, pero afortunadamente no los golpeó. De inmediato, personal de Ayudantía Presidencial y de logística se presentaron para revisar lo ocurrido. Con este incidente, así como el cortocircuito en Uxmal, parece ser que no se está supervisando con detalle los eventos del Presidente de la República. Así que, a las descalificaciones y ataques a la prensa los periodistas también se deben cuidar de que no se les vaya a caer el techo encima.

Xóchitl permanecerá más tiempo en el Senado

Aunque hace algunas semanas Xóchitl Gálvez había señalado que solicitará licencia al Senado el 15 de noviembre para dedicarse de lleno a su campaña electoral, el fallo del Tribunal, que modifica la fecha de inicio de las precampañas, nos dicen, podría hacerla cambiar de planes. Nos detallan que la virtual candidata presidencial opositora analiza posponer unos días más su separación del Senado, toda vez que el periodo de precampañas no comenzará el 5 de noviembre, sino después del día 19. Además, nos comentan, doña Xóchitl no quiere irse de su escaño sin presentar su informe anual de actividades, para el que aún no tiene fecha ni lugar.

¿Cuál es la postura del gobierno sobre la guerra Israel-Hamas?

Con dos días de conflicto, más de mil muertos, dos mexicanos secuestrados y otros 500 connacionales registrados por la embajada de México en Israel en un formulario de emergencia, nos hacen ver que será interesante conocer la postura del presidente López Obrador respecto a la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. Nos recuerdan que las relaciones entre México e Israel han tenido diferencias por el caso de la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, quien es reclamado por el gobierno de AMLO y es acusado de tortura en el caso Ayotzinapa. Hasta ahora el Presidente mexicano no ha manifestado ninguna postura sobre el tema.

Aprovechan marcha para “cazar” firmas de apoyo a Verástegui

Nos reportan que, en la marcha a favor de la mujer y la vida, que se llevó a cabo ayer del Monumento a la Revolución a la Alameda Central, varias personas aprovecharon la movilización para recolectar firmas a favor de Eduardo Verástegui, con el argumento de que el actor es el único aspirante presidencial que promueve la vida y es afín a los ideales de los manifestantes. Nos cuentan que varias personas no dudaron en sacar su credencial de elector y firmar a favor de don Eduardo.