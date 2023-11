La señorita Vilchis necesita clases de leyes

Es común que el presidente Andrés Manuel López Obrador comente frecuentemente que para su movimiento es de suma importancia tener la mayoría en la Cámara de Diputados, pues es el órgano legislativo con la facultad exclusiva de aprobar cada año el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Sin embargo, al parecer la lectora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Elizabeth García Vilchis, tiene otros datos. Nos cuentan que en la Mañanera de ayer la señorita aseguró que el presupuesto para 2023 había sido aprobado por el Senado y que para el programa para atender desastres naturales había destinado 17 mil 156 millones 826 mil pesos de presupuesto. Será que quien escribe los libretos de esa sección no tiene a la mano un ejemplar de la Constitución para que revise el artículo 74 en donde señala que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto. Alguna vez, al defender a García Vilchis, el Presidente dijo: “La señorita no sabrá leer, pero la señorita no dice mentiras”. Ahora se podrá decir que la señorita tampoco sabe mucho de la ley.

El damnificado por el Tribunal Electoral

Nos cuentan que, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el proyecto de paridad del INE, por el que los partidos deberán postular a cinco mujeres como candidatas en los nueve estados que tendrán comicios para elegir gobernador, en Morena aseguran que el principal damnificado podría ser el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar. Las declaraciones del senador Ramírez Aguilar, respecto a que sacrificaría sus aspiraciones para apoyar el proyecto de Claudia Sheinbaum, apuntan a que se ha decidido que en Chiapas competirá una mujer; en específico, que en el estado del sureste la candidata morenista será la también senadora Sasil de León, a quien las encuestas colocan en un lugar muy competitivo.

Superan diferencias en el INE

Nos cuentan que pese a los jaloneos iniciales cuando fue elegida Guadalupe Taddei, presidenta del INE, los consejeros han encontrado espacios para procesar las diferencias y destrabar los temas complicados que se tratan en el Consejo General. Nos recuerdan el reciente episodio en que hubo escollos, cuando no se lograba aprobar el acuerdo para obligar a los partidos a postular a 5 mujeres y 4 hombres para las gubernaturas en disputa el año que viene. En una segunda sesión se logró y, pese a las protestas e impugnaciones de los partidos, ayer el tribunal electoral confirmó lo aprobado. Nos aseguran que esto ha cohesionado a los consejeros. En el equipo de doña Guadalupe hablan de su “mano suave”. ¿Será que alcanzará para que el INE no ceda ante los embates partidistas que se vienen con un proceso altamente polarizado rumbo al 2024?

Ebrard definirá su futuro hoy o mañana

Nos hacen ver que Marcelo Ebrard está en horas cruciales para definir su futuro político. Se prevé que el excanciller ofrezca, entre hoy y mañana, un mensaje en el que se espera conocer si continúa en búsqueda de la Presidencia abanderado por Movimiento Ciudadano, o permanece en la autollamada Cuarta Transformación con la promesa de tener un cargo en el Congreso. En medio de la especulación, ayer, don Marcelo salió a desmentir su supuesta hospitalización en la Ciudad de México, y afirmó que está trabajando en su asociación llamado El camino de México.