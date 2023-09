La reunión Xóchitl-Marcelo

Nos comentan que Marcelo Ebrard prepara impugnaciones al proceso interno de Morena ante el Tribunal Electoral. El viernes es la fecha límite para conocer si la Comisión de Honestidad y Justicia del partido admite o no la queja, sin embargo, el equipo del excanciller ya tiene prevista la impugnación por otra vía, mientras definen la ruta que seguirán en 2024. Todo indica que don Marcelo buscará seguir haciendo ruido, al tiempo que realiza los amarres políticos que definirán cuál es su siguiente paso. Por lo pronto ayer la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dijo que ha buscado a don Marcelo para sentarse a platicar con él. Cercanos a las negociaciones de este encuentro nos aseguran que la reunión entre la senadora y el excanciller podría darse esta misma semana.

El poderoso escudo de la 4T contra el Covid

Ante la llegada de la temporada invernal, y con ello las enfermedades respiratorias como influenza y Covid-19, el gobierno de México está listo para una campaña de vacunación con poderosas dosis de Abdala, Sputnik y posiblemente Patria que, aunque usted no lo crea, aún no está lista. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, mencionó que probablemente podrían adquirir otras marcas, pero garantizadas están la cubana, la rusa y la mexicana, si es que Conahcyt la tiene lista antes de noviembre. “Es muy buena en cuanto a sus estudios clínicos en la fase tres que ya pasó; y la situación es que corresponde a la directora de Conahcyt anunciar en el momento en que estén en producción; cuántas dosis y a partir de, posiblemente, a partir de octubre, noviembre, pero es una realidad que vamos a contar ya con esta vacuna mexicana”, expresó don Jorge Alcocer, quien no dio detalles acerca de la efectividad que este antígeno tendrá frente a las nuevas cepas del virus. Algunos miembros del sector sanitario han comenzado a hacer apuestas para ver qué sucede primero, si después de tres años de pandemia México cuenta con su vacuna y es efectiva, o si en seis de este gobierno se logra tener un sistema de salud como el de Dinamarca.

¿Llegó el año del perdón para los laboratorios vetados?

Y ya entrados en temas de salud, nos comentan que a la Comisión Anticorrupción del Senado llegó un expediente respecto a licitaciones millonarias a favor de Laboratorios Pisa y su filial Dimesa, vetadas en 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntas prácticas monopólicas, y que ahora son beneficiadas por el IMSS. Nos comentan que estas compañías forman parte de los consorcios que participaron en una licitación de dicho instituto para el suministro de anestesia por más de 5.8 mil millones de pesos. Será que al final del sexenio no se pudieron comprobar los presuntos señalamientos en contra de los laboratorios, o de plano, el sexto año de gobierno será el del perdón.

Los ovnis en la Cámara de Diputados

Nos cuentan que la presencia de Jaime Maussan en el recinto legislativo San Lázaro causó gran expectación por ser la primera vez que uno de los tres Poderes de la Unión trata el tema seriamente, y le dio entrada al tema de los ovnis, que por décadas fue parte de los programas de revista. Decenas de entusiastas en el tema se dieron cita y abarrotaron el recinto donde se llevó a cabo el foro, y hasta tuvieron que sacar más sillas para que quienes no pudieron acceder lo vieran desde afuera a través de pantallas. Habrá que ver si en reciprocidad a la atención que Morena le presta al tema, algunos de los ovnis se animan a aterrizar en el AIFA.