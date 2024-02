La descomposición en Zacatecas, los abrazos y la negación de la realidad

Frente a la tragedia de violencia criminal en Zacatecas y gran parte del país, primero se volvieron costumbre las condenas vacías, sin acciones que las acompañaran, y ahora de plano se ha hecho hábito desde el gobierno federal y su partido minimizar los incesantes crímenes y atentados. Nos hacen ver que el arranque de este año debería encender todas las alertas, con la acumulación de asesinatos de políticos y candidatos para la elección de junio, dos de los más recientes afectando a integrantes de la familia Monreal. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que “vamos bien”, que no hay violencia política y que “aunque no les guste” seguirá el “abrazos, no balazos”. El senador Ricardo Monreal y el gobernador de Zacatecas, David Monreal, han condenado los hechos recientes, pero están lejos de criticar la política de la negación desde Palacio Nacional o de intentar hacer algo para cambiarla.

Morena contra ITESO

¿Solventará el INE el primer debate presidencial? Es la pregunta que muchos se hacen luego de que la dirigencia de Morena enfocó sus baterías contra Signa Lab, el área de estudios digitales del ITESO, para vetar su participación en la esquematización que se hará en redes sociales de las preguntas para los aspirantes presidenciales. Pese a que la seriedad del laboratorio dirigido por la investigadora Rossana Reguillo es reconocida, nos recuerdan que a los morenistas no se les olvida el estudio que realizó sobre la #RedAMLOVE, la telaraña de cuentas que opera en X, antes Twitter, y cuya misión es atacar a todo aquel que se atreve a criticar al gobierno lopezobradorista.

Confesión de un fracaso

En el último capítulo de su libro ¡Gracias!, el presidente López Obrador dice dará un informe sobre la investigación del caso de los normalistas de Ayotzinapa, pero adelanta: “sea cual sea nuestro último informe, nunca cerraremos, por consigna política, este vergonzoso y lamentable caso y siempre será un expediente abierto”. Nos cuentan que luego de la postura presidencial en defensa del Ejército y de su ofensiva contra el Centro ProDH, los familiares de los jóvenes desaparecidos han expresado que se sienten engañados por el gobierno que les prometió resolver el caso y hacer justicia. Ahora, a ver cómo les cae eso de “expediente siempre abierto”.

Falla la operación cicatriz en MC

Nos cuentan que la operación cicatriz que comenzó Jorge Álvarez Máynez para limar asperezas con el Grupo Jalisco no va nada bien, pues, aunque el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano se empeña por aplaudir al gobierno de Enrique Alfaro, el mandatario jalisciense aún lamenta que él sea el contendiente del partido naranja tras el video bautizado como “el borrachazo” en el estadio de Tigres, con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Nos dicen que así como criticó el anuncio de la precandidatura de Álvarez Máynez por ser banal y absurdo, al llevarse a cabo “en una mesa con botana y cerveza”, una vez más Alfaro ha dejado claro su rechazo al equipo de “lo nuevo” conformado por los compadres Samuel y Jorge.