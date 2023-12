La burla de la farmacia más grande del mundo

Luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer que no hay información sobre el avance y costos de la megafarmacia que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que será inaugurada este mismo mes, el mandatario dijo que se trataba de una burla por parte de este diario. Lo que no se logra entender en Palacio Nacional es que no se está haciendo mofa del proyecto, sino que de manera seria y legítima se ha solicitado información pública sobre la obra, sus costos y tiempos de entrega; sin embargo, ni la Secretaría Particular del Presidente, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Salud, instituciones involucradas en el proyecto, negaron revelar la información requerida. Eso, nos hacen ver, sí es una burla a la ley, que obliga a hacer pública esa información, y una burla a los ciudadanos a lo que se les impide conocer la manera en la que se están gastando sus recursos.

Candidatura en MC: pelea entre dos

Nos aseguran que la senadora Patricia Mercado no buscará la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, a pesar de que un grupo importante de mujeres de ese partido le pedía que fuera la sustituta de Samuel García. Nos dicen que la senadora, excandidata presidencial en 2006 y feminista, prefiere seguir en el Legislativo. Cabe recordar que doña Patricia ha dicho que su experiencia en el 2006 no fue muy grata, ya que tuvo complicaciones en la contienda, porque su partido no la apoyó, además de haber sufrido violencia política en razón de género. Así que luego de que el líder nacional de MC, Dante Delgado, ha dicho que no buscará la candidatura, todo indica que la contienda será entre el diputado Jorge Álvarez Máynez, de 38 años, y el senador Juan Zepeda, de 55. Dentro del partido aseguran que esta designación de candidato será también una medición de fuerzas entre el líder nacional, Dante Delgado, quien apoya al diputado, y el Grupo Jalisco, que está con el senador.

-¿Alito enojado con Xóchitl?

Suspicacias generó ayer la ausencia del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito” en la presentación del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Nos cuentan que su inasistencia fue aún más notoria pues sí estuvieron sus homólogos del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano. Algunos consideran que la relación entre Alito y doña Xóchitl se ha deteriorado, aunque el coordinador de la campaña, Santiago Creel, disculpó a Alito y dijo que les había anunciado que no estaría en esta ceremonia con mucha antelación. Los próximos meses mostrarán si en realidad se trató de una ausencia justificada.

Mañana se define destino de las 40 horas

Nos adelantan que la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucional sesionará en privado el próximo jueves, para determinar el destino de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. En esa reunión se determinará si la Comisión modifica el proyecto o si se turna directamente al pleno. Un detalle importante, nos advierten, es que, si pasa al pleno, será difícil que haya modificaciones y que la oposición avale el dictamen tal y como se encuentra.