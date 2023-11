Jesusa Rodríguez, asesora ambiental en Presidencia

Nos cuentan que la siempre polémica actriz y exsenadora Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesusa Rodríguez, la misma que aseguró que la mariguana no es una droga y que hay que "vegangelizar" para no comer animales, ocupa el cargo de asesora en materia de cuidado y protección ambiental en la Secretaría Particular del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el portal de transparencia, doña Jesusa percibe un sueldo mensual bruto de más de 94 mil pesos. Cosas de la Cuarta Transformación y su fórmula ganadora de 90% de lealtad.

Alistan denuncias a titular de Protección Civil

Nos cuentan que la oposición en el Senado alista denuncias penales contra la historiadora del arte Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, quien se hizo chiquita antes, durante y después del huracán Otis. Antes del desastre, la última vez que se le vio fue en una comida de despedida para Alejandro Encinas tras su renuncia como subsecretario de Gobernación. Dos días después, fue vista en fotos que difundió el gobierno federal de funcionarias que llegaron al puerto, pero parecía relegada al fondo. El bloque opositor señala que su inacción raya en lo criminal, pero nos comentan que en Morena le tienen mucha consideración, tanta que hasta se baraja su nombre para una diputación en 2024 ¿Será?

Las cuentas de Mario Delgado

Nos recuerdan que hoy se cumplen tres años de que Mario Delgado llegó a la dirigencia nacional de Morena. Desde entonces, los guindas han ganado 17 gubernaturas y han construido presencia de estructura en todo el país. Uno de sus principales retos ha sido la unidad de su movimiento, cosa bastante difícil, como lo demuestran los casos de Ricardo Mejía, en Coahuila, y Marcelo Ebrard. Ahora tiene en puerta la complicada definición de candidatos para nueve gubernaturas, incluida la muy caliente de la Ciudad de México. ¿Podrá mantener sus buenas cuentas al terminar estos procesos? Pronto lo sabremos.

¿Servidores de la Nación o de la elección?

En donde se están movilizando a toda prisa es en la estructura de la Secretaría del Bienestar. Nos cuentan que fueron convocados a una reunión urgente en Chilpancingo todos los titulares de apoyos para el Bienestar, para reforzar la estrategia del plan de reconstrucción y apoyo para los afectados por el huracán Otis. La instrucción de concentrarlos vino desde Palacio Nacional y nos dicen que se busca la ruta más rápida para dispersar los recursos de los programas sociales. ¿Será que llevarán, por fin, alivio a los pobladores de Acapulco y la zona de Coyuca? El ejército de los llamados Servidores de la Nación ya se está desplegando. Ya se verá si tiene sustento la denuncia opositora de que más bien son servidores de la elección.