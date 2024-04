Jaloneos por el control de puertos sacuden a la Marina

En la Secretaría de Marina, a cargo del almirante José Rafael Ojeda Durán, hay inquietud entre los grupos internos que desde el sexenio pasado pugnaron por que la dependencia controlara los puertos, en sustitución de la que hoy se denomina Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Dos renuncias han movido las aguas internas. Se trata, nos hacen ver, de la salida de la coordinadora de Puertos y Marina Mercante, la capitana de altura Ana Laura López Bautista, y la directora de Puertos, Marisa Abarca Hernández, quienes dejaron el cargo ante la forma en la que se venían ejecutando decisiones, por órdenes de mandos superiores. Nos cuentan que la toma por la fuerza de la Semar de muelles concesionados en Los Cabos no gustó nada a López Bautista, quien advirtió de las consecuencias legales para la dependencia y de los costos para su imagen personal, que no estuvo dispuesta a pagar. Las aguas, pues, no están nada tranquilas en la Marina.

Ajuste tardío y a regañadientes en la alianza opositora

Las campañas electorales en los estados llevan más de 15 días y los dirigentes del PAN, PRI y PRD apenas se dieron cuenta de que los mensajes de sus candidatos a legisladores locales y alcaldes no están alineados al de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Los líderes de la coalición Fuerza y Corazón por México a nivel federal y estatal fueron convocados ayer a la casa de campaña para darles la instrucción de que se uniforme la comunicación hacia los ciudadanos y se privilegie la promoción de la imagen de doña Xóchitl en pendones, lonas y camisetas. Nos aseguran que, por más increíble que parezca, esta corrección no estaba en el radar de los dirigentes partidistas. ¿Será porque es cierto que están más interesados en la grilla que en fortalecer a su abanderada presidencial?

Ejército tampoco sabe nada del portazo a Palacio Nacional

En este espacio le comentamos que el Centro Nacional de Inteligencia había respondido a una solicitud de información diciendo que no tenía documentos sobre el portazo de los normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional. Otra dependencia que también afirmó no tener información sobre el caso es la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a que elementos de la Policía Militar resguardan los accesos del recinto histórico donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría, nos indican, afirmó que no era de su competencia y recomendó acudir a la Oficina de Presidencia y a Gobernación para ver si ellos tienen esos datos. Con los antecedentes que hay en la actual administración, podemos adelantarle en qué sentido serán sus respuestas. Total, todos se echan la bolita.

A nivel de cancillerías se trata el destino de Jorge Glas

Nos comentan que el presidente López Obrador instruyó ayer a la canciller Alicia Bárcena establecer comunicación con sus pares de Brasil, Colombia y Bolivia para estar al tanto del estado de salud del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien fue detenido por autoridades ecuatorianas en el asalto a la embajada de México en Quito del 5 de abril. Se conoció que Glas envió una carta, de puño y letra, a los presidentes de México, Brasil y Colombia pidiendo su intervención. Sin embargo, el mandatario dejó en claro que no hablaría con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la petición se tramitaría a nivel de cancillerías.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.