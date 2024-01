Investigan a policías estatales por el secuestro de migrantes

Nos cuentan que una de las líneas de investigación de la Fiscalía de Tamaulipas, dirigida por Irving Barrios Mojica, es que los 31 migrantes que estuvieron secuestrados varios días, fueron entregados por policías estatales a una célula del Cártel del Golfo, que los mantuvo retenidos en una casa de seguridad del municipio fronterizo de Río Bravo. Los elementos, nos comentan, habrían interceptado el autobús que transportaba al grupo de venezolanos, ecuatorianos, colombianos, hondureños y mexicanos en la autopista Reynosa-Matamoros, para entregarlo a un grupo de sicarios dedicado al secuestro de migrantes en la frontera tamaulipeca. De confirmarse esta versión, será una muestra más de que la violencia y las actividades criminales en diversos puntos del país van de la mano de la descomposición de instituciones y corporaciones del Estado. Como en el caso Iguala hace diez años. Y como tantos otros.

El Tribunal Electoral no sale de un conflicto y entra a otro

Nos hacen ver que apenas comenzó la nueva presidencia en el Tribunal Electoral y ya se avizora otro conflicto de poder. No es sólo que en el primer día de Mónica Soto como presidenta fue desairada su ceremonia de investidura por dos de los cinco integrantes del tribunal, sino que, nos aseguran, ya hay un diferendo sobre el periodo que deberá cubrir doña Mónica. Como entró en sustitución de Reyes Rodríguez Mondragón, el periodo a cumplir por la nueva presidenta sería el que dejó trunco el renunciante, así que terminaría en octubre de este 2024. Pero nos cuentan que Soto, quien termina su periodo como magistrada en 2025, coquetea con la idea de mantenerse en la presidencia hasta entonces. ¿Será posible?

Un chapulín con cuentas pendientes hace a AMLO “héroe nacional”

Luego de que el presidente López Obrador fue declarado “héroe nacional” por el cabildo de Motul, Yucatán, nos cuentan que el impulsor de dicho reconocimiento fue el dos veces presidente municipal Roger Aguilar Arroyo, ex priista expulsado del tricolor en diciembre pasado, y que durante la pandemia le exigió al mandatario federal “fabricar” un hospital o “¡nos va a llevar la chingada!.. Y no al rancho de usted”. Ahora, defenestrado por el PRI y cargando con denuncias formales por abuso de autoridad y fraude, se movió rápido para congratularse con el inquilino de Palacio Nacional. Nos recuerdan que don Roger fue vinculado a proceso en julio de 2023 por peculado agravado, cometido en pandilla, por simular el pago de 800 mil pesos por una obra que no se realizó.

El raquítico registro oficial de migrantes desaparecidos

Nos cuentan que organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de migrantes se quedaron con la ceja levantada al enterarse de las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reporta desde el inicio del actual sexenio sólo 244 migrantes desaparecidos en territorio nacional, cinco de los cuales fueron encontrados sin vida. Ante tales cifras, los activistas piensan que hay poca voluntad de registrar los casos cotidianos de migrantes de los que no se vuelve a saber nada.