INE rechaza pasaporte a paisanos para tramitar su credencial

Nos comentan que a las complicaciones que de por sí enfrentan los mexicanos que residen en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, se suma ahora la dificultad para obtener su credencial y emitir su voto en el proceso de este año. Nos cuentan que, a punto de vencer el plazo para realizar el trámite en el exterior, el INE ha rechazado un alto número de solicitudes. La razón, aunque usted no lo crea, es que el pasaporte no es un documento de identidad aceptado en el acuerdo del INE para mexicanos residentes en el extranjero. Lo malo es que el plazo vence el 20 de febrero, y este pequeño inconveniente puede dejar a muchos paisanos sin ejercer ese derecho. ¿Un documento del Estado mexicano como el pasaporte no sirve para un trámite oficial?

Llama CNTE a protestar en acto de AMLO

Nos comentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará hoy en Oaxaca para inaugurar la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, que lleva más de 15 años en construcción y no está terminada. Además de ese detalle, nos adelantan que la CNTE ya llamó a sus integrantes a manifestarse en el acto para exigir un aumento salarial y otras prestaciones que consideran incumplidas. Nos recuerdan que pese a que la SEP diga que tiene diálogo permanente con los maestros centistas, el mandatario no olvida que en Guerrero le dieron portazo en la inauguración del CRIT en La Montaña, en noviembre pasado, lo que impidió su presencia. ¿Será que ya hay operativo listo para evitar un acto similar hoy?

No gustó la lista de candidatos de Morena al Senado

Nos cuentan que pocos quedaron contentos en la bancada de Morena en el Senado con el anuncio de la lista de candidatos para esa cámara. Se incluyó de consolación a algunos que perdieron la contienda para gubernaturas, pero también, nos aseguran, hubo cuotas de impunidad para funcionarios señalados de corrupción en busca de fuero, mientras que viejos militantes de la izquierda y de organizaciones sociales y campesinas quedaron fuera. Nos comentan que el líder nacional morenista, Mario Delgado, y el recién retornado coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, tendrán que tejer fino con sus compañeros, que sienten que su partido cada vez se parece más al viejo PRI.

Fracasa intento de desactivar paro de transportistas

Nada pudo hacer el gobierno para frenar el paro nacional de transportistas programado para mañana, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará su paquete de iniciativas de reforma en Palacio Nacional. Nos comentan que preocupa al gabinete de seguridad que la movilización pueda opacar el evento del mandatario. En la Guardia Nacional enfilaron baterías contra el subsecretario de Seguridad Pública, el general Luis Rodríguez Bucio, quien atrajo las mesas de negociación con los transportistas y no pudo desactivar la bomba. En la corporación piensan que la vigilancia en las carreteras federales del país no necesita más elementos, sino que dejen trabajar a los que están en las carreteras, porque desde los altos mandos se les ordena no gastar la gasolina de las patrullas.