Gobierno decide otro cierre de obras… artísticas

Nos cuentan que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió otro cierre de obras. Pero no se espante, no son las recientemente inauguradas, que por cierto siguen sin estar completas, sino los murales que forman parte del acervo histórico y cultural del edificio sede de la Secretaría de Educación Pública. Las visitas fueron suspendidas en los tres niveles donde era posible admirar la obra de Diego Rivera y que desde hace tres semanas entró en proceso de restauración. Nos comentan que se aceleraron los trabajos para habilitar el área que albergará al Museo Vivo del Muralismo. Se desconoce la fecha exacta de la apertura, pero esperemos que al menos en este caso no vayan a escenificar otra inauguración a medias o incompleta. ¿Será?

MC promueve su película, sin estrella taquillera

Luego de que se mostró en sus redes como una especie de superhéroe y de que le llovieron las críticas porque se entendió que casi estaba oficializando que él se quedaría finalmente con la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado volvió a la carga con un video en el que sale con el mismo ajuar y dice: “Llegó la hora de traerlo de vuelta”. Entre que alimenta la expectativa con su estilo de tráiler cinematográfico, nos hacen ver que en realidad no hay más opciones que el propio Delgado o el coordinador de los diputados naranjas, Jorge Álvarez Máynez. O sea que a lo mejor la película parece atractiva, pero pocos esperan que de verdad vaya a haber motivo de sorpresa cuando se defina la candidatura emecista.

Malos augurios en el Tribunal Electoral

Nos hacen ver que a partir de mañana 1 de enero se hará efectivo el relevo en la presidencia del TEPJF y entrará en funciones la magistrada Mónica Soto como presidenta del Tribunal Electoral, mientras que la de su par, Reyes Rodríguez Mondragón, concluirá esta noche, al acabar el año. La transición, nos recuerdan, ha sido ríspida por las presiones ejercidas contra Rodríguez para que dejara la presidencia, así como su exclusión de un encuentro con la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez. Veremos cómo comienza 2024 para el órgano jurisdiccional que tendrá bajo su responsabilidad ni más ni menos que calificar la elección presidencial y declarar al o la ganadora. Por el momento, los raspones, reclamos y patadas bajo la mesa de las y los magistrados no auguran nada bueno.

En el INE no se ve mejor ambiente

Y nos comentan que en el Instituto Nacional Electoral no están mejor las cosas para 2024. Y es que por más que le echan ganitas, las ahora llamadas consejerías no se ponen de acuerdo con respecto a definir las cabezas en la estructura que será clave justamente en este proceso electoral y que pasa por designar a la persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva. De momento, no hay visos de acuerdos ni de solución, así que enero al menos promete ser intenso en la llamada herradura de la democracia.