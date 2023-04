Funcionario de la UNAM miente y firma como maestro sin serlo

Nos dicen que dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hay una bomba de tiempo que en cualquier momento le explotará al rector Enrique Graue. Se trata, nos comentan, de que quien durante años ha sido su director de Comunicación, Néstor Martínez Cristo, pues se ha ostentado durante varios años con el grado de Maestría, cuando realmente registró su maestría, con número de cédula 13338827 de la SEP, apenas este año 2023. Nos hacen ver que, este hecho, además de constituir un delito, es una grave falta a la moral. El rector, nos comentan, está obligado a tomar medias ante esta situación y demostrar que, en el castigo a este tipo de ilícitos, el buen juez por su casa empieza.Preparan reducción de concesiones a minerasEste lunes sesionarán las Comisiones Unidas de Energía y de Economía en la Cámara de Diputados para analizar la propuesta de reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente. Nos comentan que el proyecto contempla, entre otras cosas, reducir el tiempo de concesiones mineras de 50 a 15 años y limita a cinco años las concesiones de agua. Para Morena, nos dicen, se trata de una propuesta para recuperar la rectoría del Estado en los bienes de la nación, por lo que trabajan a marchas forzadas para sacar adelante la iniciativa. Se prevé que hoy se apruebe en comisiones, y muy probablemente, mañana mismo pase a votación del pleno.

La crítica de AMLO a su Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Ayer, en su gira de trabajo por San Pedro Coxcaltepec, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no le gustó nada el cambio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realizado en noviembre de 2021. Y como su pecho no es bodega, dijo, para él el titular de la dependencia, Jorge Nuño Lara, es su secretario de Obras del Gobierno Federal. “No sé los técnicos cómo se complican la vida, dicen: ‘Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Está larguísimo eso, no se entiende. Es secretaría de obra pública, ya, para que se entienda bien. Pero está muy presumido el nombre”. Nos hacen ver que, lo más curioso de la queja del mandatario, es que él firmó y envió la reforma el 23 de febrero de 2021 para cambiar el nombre de la Secretaría.

Inai dejará de poner la otra mejilla a las bofetadas presidenciales

Nos dicen que en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) han acordado cambiar de estrategia y dejar de ser un órgano autónomo callado. Aseguran que no dejarán pasar las acusaciones e insultos que vengan desde el gobierno federal o desde la conferencia mañanera que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que ahora que solamente trabajan con cuatro de siete comisionados y que sus resoluciones en el pleno están paradas, emprenderán una campaña para dejar en claro en la sociedad la importancia de la transparencia en la democracia y el sistema político mexicano. Tan solo el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Inai, al decir que no sirve y que sólo cubre corruptelas. Ya se verá si ahora que acabaron los días santos, el instituto dejará de poner la otra mejilla a las bofetadas presidenciales.