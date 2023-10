Fallan protocolos en seguridad de AMLO

Nos comentan que tras el susto por un cortocircuito en el acto que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la zona arqueológica de Uxmal, de inmediato hubo voces que señalaron la necesidad de investigar a fondo el incidente. Aunque las llamas que se presentaron a unos centímetros de uno de los edificios históricos fueron rápidamente sofocadas, no es un asunto menor que haya ocurrido con el mandatario presente y en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. ¿Será que el personal encargado de estos actos presidenciales no cumplió en su totalidad los protocolos? Una cosa es que ya no haya Estado Mayor Presidencial, otra muy distinta que no haya seguridad.

Admiten necesidad de “relanzar” a Xóchitl

Tras las difíciles semanas recientes para Xóchitl Gálvez, nos cuentan que las organizaciones civiles que la apoyan se juntaron para exigir a las cúpulas de PAN, PRI y PRD que dejen de concentrarse en el reparto de candidaturas y le den soporte para que no se deshilache su campaña. El jaloneo es porque los partidos niegan haberla abandonado y dicen que el acuerdo era precisamente evitar el protagonismo partidista, mientras que los representantes de “la sociedad” reprochan abandono, pero quieren figurar en primer plano y esconder a los partidos. En lo que hay consenso, nos comentan, es en la necesidad de “relanzar” a doña Xóchitl. A ver si se ponen de acuerdo en el cómo. Por lo pronto, hoy la hidalguense encabezará un acto público con Unid@s, Marea Rosa y Seguimos en Marcha, y el próximo fin de semana con el Frente Cívico Nacional. ¿Será que les hace falta también el qué, para que la campaña no consista solo en reaccionar sin establecer agenda?

Denuncian por tortura a exintegrante del GIEI

Nos cuentan que Claudia Paz y Paz, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que acompañó la investigación del caso Ayotzinapa, fue denunciada penalmente por relatores contra la tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues cuando fue fiscal en su natal Guatemala omitió emprender acciones por ataques contra defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y organizaciones sociales. Luego de que el GIEI impulsó en ese sexenio la tendencia de que los investigadores de los crímenes de Iguala terminen imputados antes que los criminales, parece irónico que a una de sus integrantes le toque ahora enfrentar algo parecido.

El bateador que fue ponchado pero confía en llegar a la serie mundial

Nos cuentan que quien sigue aplicando a la política su afición al beisbol es el senador Alejandro Armenta, quien a pesar de que fue ponchado por el Consejo Estatal de Morena, que lo dejó fuera del proceso para la candidatura a gobernador de Puebla, aún confía que la dirigencia nacional del partido lo rescate y lo regrese al campo, usando su facultad para incluir de manera directa a aspirantes en el proceso. Él asegura que estará en los playoffs y va a conectar un jonrón en la encuesta. Pronto veremos si don Alejandro logra regresar al bullpen.