¿Ernestina Godoy a la Suprema Corte?

Nos dicen que si algo quedó claro, después de las comparecencias de las tres candidatas enviadas por el presidente López Obrador al Senado para ocupar un asiento en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que ninguna de ellas recibirá los votos necesarios para llegar al máximo tribunal del país. Tanto en la bancada morenista, como en las opositoras, están convencidos de que esta primera terna será rechazada, y entre los senadores morenistas ya se contempla que la próxima terna enviada por el Presidente al Senado esté encabezada por la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy; desde luego que para que esto suceda se tendría que presentar el muy probable escenario de que doña Ernestina no sea ratificada como fiscal general capitalina.

Ebrard y Sheinbaum, irreconciliable relación

Quien sigue mandando mensajes contundentes de que no existe una buena relación con la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum, es Marcelo Ebrard. La semana pasada le comentamos que él fue el único de los excandidatos morenistas presidenciales que no asistió al acto en el que doña Claudia fue investida como la precandidata única de Morena y partidos aliados a la Presidencia. Ahora, don Marcelo no fue requerido para ocupar ningún cargo de responsabilidad en la precampaña de Sheinbaum. Ayer, los otros aspirantes presidenciales, que como Ebrard fueron derrotados por Sheinbaum en las encuestas de la contienda interna del partido, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, fueron designados en diversas coordinaciones de la campaña. Todas las señales indican que, entre Ebrard y Sheinbaum hay una irreconciliable relación, nos hacen ver.

Protagonismo de secretario de Seguridad del Edomex podría costarle el cargo

A quien le ganó el protagonismo, y con ello puso en riesgo a las víctimas de una investigación de secuestro, fue a Andrés Andrade Téllez, secretario de Seguridad del Estado de México. Nos dicen que don Andrés quiso presentarse como un superpolicía y colgarse una medalla con la gobernadora Delfina Gómez. Sin embargo, nos hacen ver, lo único que el secretario demostró es su inexperiencia en seguridad pública y el poco control de su corporación, desde donde se filtró el video del secuestro y liberación. El error del funcionario mexiquense, nos dicen, encendió los focos rojos en Palacio Nacional, donde ya llevan un registro de las pifias que está acumulando el funcionario que, aseguran, poco sabe de investigación, pero sí mucho de contratos. En el Palacio de Toluca, nos confirman, ya se evalúa su permanencia en el cargo.

AMLO se cura en salud

Nos comentan que luego de que anunciara que el Tren Maya se inaugurará por partes; que no se tenga fecha confirmada del inicio de operaciones de Mexicana de Aviación, y que México será como Dinamarca no a fines de este año, como lo había prometido, sino hasta marzo de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya deslizó la posibilidad de que la “farmacia más grande del mundo”, la que tendrá “todas las medicinas del mundo”, y que prometió que sería inaugurada el 29 de diciembre, podría ver alargada su fecha de inicio de operaciones, pues ahora dijo que podría comenzar a operar hasta el 15 de enero de 2024. El mandatario federal minimizó el hecho de que la fecha pueda cambiar, pues asegura “ya se avanzó” con la compra del terreno, que aún no se paga totalmente. Así, si no se tiene lista la megafarmacia en cinco semanas, el Presidente ya se curó en salud.