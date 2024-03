Equipo de Sheinbaum analiza ya no usar estadios

Nos cuentan que el equipo de campaña de la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, revisará a detalle lo ocurrido ayer en Morelia para decidir si de plano ya no organizan mítines en estadios deportivos. La primera vez que ocurrió fue en el estadio de la Ciudad de Los Deportes, en octubre, cuando aún era precandidata, y se tuvo que cancelar su participación. La segunda ocasión fue ayer en el Estadio Morelos, cuando ante el intenso sol, los asistentes se retiraron antes y durante el discurso de la candidata. Nos recuerdan que lo del año pasado se atribuyó a los pleitos internos de Morena, enfrentados por la candidatura para la Ciudad de México. Ahora valoran si estuvo mal la logística, si alguien incumplió su trabajo de movilización y hasta si hubo mano negra. ¿Será que como han descubierto los Pumas, no se puede tener un buen desempeño en horas de sol a plomo? Tal vez la de ayer fue la última presentación de doña Claudia en un estadio.

Una más: Birmex viola Ley de Austeridad de AMLO

A siete meses de que termine el sexenio, en las dependencias del gobierno federal de plano parece que ya nadie hace caso a la ley que más ha presumido el presidente Andrés Manuel López Obrador: la de austeridad. Tampoco es que en la propia Presidencia la hayan cumplido a cabalidad, pero si quiere revisarlo, échele un ojo a la licitación E-2024-00020010 que Birmex lanzó para contratar un seguro de vida institucional para sus trabajadores, algo prohibido específicamente por la Ley de Austeridad Republicana. Nos detallan que Birmex lo justifica como “una prestación del contratante para con sus empleados”. Sin embargo, nos recuerdan que el artículo 22 señala explícitamente la prohibición de contratar estos seguros. Como dirían en Palacio Nacional y bien podrían repetir en Birmex: “No me vengan con que la ley es la ley”.

Impulsan Reforma Judicial Feminista

Nos cuentan que aún no comienza la nueva Legislatura en el Senado y ya empezaron activistas a cabildear con las candidatas una reforma judicial con enfoque feminista, la que se convirtió en una de las principales demandas del 8M y en la que el actual gobierno federal no ha logrado, o no ha querido, avanzar. Nos detallan que las dirigentes de colectivos en favor de Ley Sabina, Ley Vicaria y Madres e Infancias Libres, que encabezan Gabriela Pablos, Karla Tello y Cynthia Bravo, señalan que este tema será la prueba de fuego para las candidatas presidenciales y determinará en los hechos si de verdad es tiempo de mujeres. ¿Se animarán Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez?

Represión 8M: cese en Colima y silencio en Zacatecas

Nos hacen ver que los abusos policiacos contra mujeres durante las marchas del 8M ya provocaron la primera baja en un gobierno estatal, aunque de segundo nivel de mando. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, ordenó el cese fulminante del subsecretario operativo de Seguridad Pública, José Manuel Zataraín, luego de que durante la movilización, las fuerzas del orden lanzaron gas lacrimógeno a las manifestantes. En contraste, otro gobierno estatal de Morena, el de Zacatecas, que encabeza David Monreal, ha guardado silencio sobre los excesos de los cuerpos policiacos, evidenciados en videos que se hicieron virales en redes sociales. Lo bueno es que en estos tiempos de morenismo “ya no se reprime al pueblo”.