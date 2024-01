Enseñan el cobre las megaobras

Pasadas las inauguraciones y los festejos, las llamadas megaobras a las que el apostó todo el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron esta semana fuente de dolores de cabeza para el mandatario. El propio gobierno federal reconoció que en 15 días hubo 67 recetas surtidas por la Megafarmacia de Huehuetoca, anunciada como solución al desabasto de medicamentos que no han podido remediar en cinco años de gobierno. En otra de las obras insignia, el Tren Maya, ocurrió una falla en el segundo tramo, de Cancún a Palenque, recién inaugurado. Nos cuentan que los pasajeros reclamaron con todo el mal servicio y la única opción que se les dio fue ser trasladados de regreso al aeropuerto de Cancún, mientras que los administradores decidieron suspender la venta de boletos hasta nuevo aviso. Con la refinería que no refina en Dos Bocas, el aeropuerto que no despega en Santa Lucía y el tren transístmico que enfrenta problemas legales y logísticos, se completa el cuadro.

Desbandada de Morena en Morelos

Nos cuentan que la secretaria de organización de Morena en Morelos, Luz Villa Figueroa, anunció ayer en redes sociales su renuncia al partido junto con sus 500 comités municipales registrados en la plataforma que controla el senador Alejandro Peña Villa como secretario de organización de Morena nacional. Nos comentan que el significado de la ruptura es que a tres meses de la elección, el partido guinda se quedó sin estructura. Nos recuerdan que la estructura del PT, liderado por la diputada Tania Valentina, abandonó la coalición durante la visita de Claudia Sheinbaum al estado y está en franca ruptura pública con el líder nacional morenista Mario Delgado, y que lo mismo pasó con el partido verde. La que observa muy contenta estos movimientos, nos aseguran, es la candidata a gobernadora por la alianza PRI-PAN-PRD, Lucy Meza, quien renunció a Morena luego de que la ignoraron.

Cuarto de guerra educativo

Nos cuentan que hay un cuarto de guerra preparado, organizado y con la estrategia lista para el proceso electoral. Se trata del de Educación con Rumbo, asociación civil que durante este sexenio logró en tribunales detener medidas del gobierno que atentaban contra el derecho humano de los niños a una educación de calidad y que ahora alista desde el Senado un llamado a los candidatos presidenciales para pronunciarse en temas de educación. Nos hacen ver que quienes integran esa organización esperan que los aspirantes a la Presidencia de la República los convenzan de que en sus proyectos la educación no será botín político ni ideológico en la siguiente administración.

Anuncian paro de transporte el 5 de febrero

La Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransportes está convocando para el 5 de febrero, el mismo día en que el presidente López Obrador presentará su nuevo paquete de reformas constitucionales, a un paro nacional porque reclaman “la urgente solución a la inseguridad que atenta contra la vida, la integridad y la libertad de las personas y conductores” en todo el país. La creciente inseguridad en las carreteras de todo el territorio nacional llevó a los transportistas a optar por esa medida. ¿Les harán caso?