Encinas, espiado pero leal

Quien puede presumir que tiene 100 por ciento de lealtad al Presidente y a su movimiento político es el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. De acuerdo con el diario The New Yok Times, don Alejandro fue espiado por las fuerzas armadas con el software Pegasus y él lo supo, y no lo denunció, con lo que evitó un escándalo de grandes dimensiones dentro de un gobierno que, según el Presidente, no realiza espionaje político. De haber abierto la boca, Encinas hubiera hecho patente que no solo se espía a opositores, periodistas y activistas de derechos humanos, sino hasta a los altos funcionarios del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Si las cosas fueron como dijo el diario estadounidense, todo indica que la respuesta de Encinas a la infección de su teléfono con el software espía fueron las duras críticas que realizó al Ejército en materia de derechos humanos, en casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, más recientemente, la ejecución perpetrada por soldados de cinco jóvenes desarmados, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Espiado, pero leal.

Ruiz Massieu le hace el feo a “Alito”

Por cierto, nos cuentan que muy claro se puede observar en un video un momento que ayer se vivió en la reunión que aspirantes presidenciales del PRI sostuvieron con el presidente del partido Alejandro Moreno. Nos hacen ver que fue marcada la animadversión que tiene una de las suspirantes, Claudia Ruiz Massieu, quien al final evitó un beso de despedida en la mejilla de don “Alito” Moreno. La reunión, según pregonó la cúpula priista, fue para promover la unidad para el 2024, cosa que, por la cara de doña Claudia, aún se tendrá que trabajar mucho para convertirse en realidad.

Ana Lilia Rivera se perfila para presidir el Senado

A tres meses de que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, nos comentan que la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera se perfila para presidir al Senado en el último año de esta Legislatura. El acuerdo al interior de Morena es que, desde 2018, se alternen un senador y una senadora, por lo que a partir de septiembre le corresponde el cargo a una mujer morenista. Doña Ana Lilia, nos recuerdan, se quedó en la orilla en 2021, cuando compitió por la presidencia con otras senadoras como Marybel Villegas e Imelda Castro, sin embargo, desde Palacio Nacional empujaron la designación de Olga Sánchez Cordero, quien dejó intempestivamente la Secretaría de Gobernación para retomar su escaño en el Senado. Así, si no hay cambio de señal, o una instrucción en contra desde Palacio Nacional, esta vez sí podría ser la buena para la senadora Rivera, quien estaría relevando al polémico Alejandro Armenta.

Las bardas antiPRI de Movimiento Ciudadano

De plano, la guerra se desató entre MC y el PRI para 2024 y, al parecer, no hay punto de regreso. Ayer, legisladores de Movimiento Ciudadano inauguraron bardas con la leyenda “Con el PRI ni a la Esquina” lo que molestó a toda la estructura priista quien acusó a los naranjas de hacer el juego sucio a Morena. Nos hacen ver que si alguien pensaba que el partido naranja se podría sumar a una alianza opositora, está posibilidad está cada día más lejana. Para quienes promueven una candidatura única en la oposición, el panorama se puso color hormiga o, mejor dicho, color naranja.