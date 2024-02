EL UNIVERSAL fuera de la Mañanera

Ayer, una buena noticia. EL UNIVERSAL persiste en hacer periodismo crítico, y lo seguirá haciendo, pero ahora sin los ataques, insultos, insidias y calumnias a las que a diario ha estado sometido por más de cinco años en la conferencia de prensa mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está pensando ya no mencionar más a este diario en la “mañanera”. Finalmente, allá se cansaron de golpearnos, antes de que El Gran Diario de México de abandonar su incansable tarea, que por más de un siglo ha cumplido; labor que, hoy por hoy, es premiada con la preferencia de nuestros lectores y que nos mantiene como el periódico con mayor audiencia en internet. En bien de la libertad de expresión, sería deseable que además de esta casa editorial, el resto de los periodistas y medios de comunicación a los que en estas conferencias de la mañana se les deja caer todo el peso del poder para intentar intimidarlos, también dejen de ser mencionados. Esperamos que esa idea del Presidente se haga realidad y se cumpla cabalmente.

Un timbre de honor para la presidenta de la Suprema Corte

Como diría un clásico “es público y notorio” que el presidente López Obrador ve a la titular del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucia Piña, como una adversaria; sin embargo, nos hacen ver, ayer le extendió un reconocimiento que, el mismo clásico diría, es un “timbre de honor”. El titular del Poder Ejecutivo reveló que durante el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia recibía la encomienda del Poder Ejecutivo de hablar con los jueces para que “ayudaran”. “Cuando el ministro Zaldívar estaba de presidente de la Corte había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder… pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: ‘Cuidado con esto’… entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice: ‘Los jueces son autónomos’…, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial”. Vaya regalo que recibió la ministra Piña, el reconocimiento de que no recibe recomendaciones de otro Poder de la Unión, y de que defiende el que los jueces sean autónomos.

Por el bien de todos, primero los parientes

Hablando de la tómbola de candidatos en Morena, nos cuentan que en la base, ahí donde siempre se pide el apoyo para mítines y marchas, no cayeron nada bien algunos de los perfiles que, hasta ahora, el partido va a impulsar para llegar al Congreso. Nos dicen que como en los mejores tiempos del PRI —aunque ahora quizá con un poco menos de recato— se dieron tantos beneficios a la parentela de líderes. Un ejemplo, nos comentan, se puede observar en Puebla. El actual coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, quien no recibió la candidatura al gobierno estatal, fue compensado con una candidatura para un escaño en el Senado. Pero ahora se incluyó a su hijo para ocupar su lugar en la diputación federal. Y ya en esa ruta, nos aseguran que está buscando que su hija sea diputada. En la Cuarta Transformación ya no hay nepotismo, se trata de mantener en familia el movimiento transformador para garantizar que se cuele algún conservador. Por el bien de todos, primero los parientes.

¿Y Marcelo?

Nos hacen ver que en las listas de plurinominales para el Senado y la Cámara de Diputados por parte de Morena, aún no aparece el nombre de Marcelo Ebrard. Aunque ha participado en eventos del partido y de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. El excanciller, quien compitió en el proceso interno morenista por la candidatura presidencial y denunció irregularidades en el proceso que culminó con el triunfo de Sheinbaum, por el momento no tiene seguro un lugar en el Congreso. Nos comentan que Morena tiene reservadas varias candidaturas para entregarlas a personajes clave, tanto morenistas, como políticos que vienen de militar en otros partidos. Uno de esos lugares, nos dicen, podría estar apartado por la dirigencia nacional morenista para don Marcelo. Sin embargo, hasta ahora no se sabe cuál será el camino que tomará Ebrard.