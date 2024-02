El que esté libre de investigaciones que filtre el primer teléfono

Muy rápido escaló el que algunos llaman el “teléfono-gate”, que no es otra cosa que la exhibición por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador del número telefónico de Natalie Kitroeff, corresponsal del New York Times, en la mañanera. Un día después el mandatario dijo que no había sido un error y que si se sentía amenazada, “que cambie de teléfono”. Esa misma noche empezó a moverse en redes el número de su hijo mayor, José Ramón, y el sábado el de la candidata de su partido a la presidencia, Claudia Sheinbaum, así como el de otros morenistas. Para rematar, YouTube bajó la mañanera y su equipo tuvo que volver a subirla, pero ya editada. Nos hacen ver que de uno y otro bando, trolls, odiadores y cosas peores afilan las uñas listos para incrementar la virulencia, ante el banderazo de salida que no vino de otro lado, sino de Palacio Nacional.

Gobernador de plano le pide a AMLO quedarse en el poder

Nos cuentan que en términos beisboleros, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quiso mostrar buen bateo ante los ojos del presidente López Obrador. Durante la visita del mandatario a esa entidad, don Rubén salió como defensor férreo de su invitado por las críticas recibidas tras revelar en su mañanera el número telefónico de la corresponsal de The New York Times en México. Y ya animado, de plano se voló la barda con su confesión de que propuso al Presidente dejar su “vocación maderista” y hallar “una curvita” para que permanezca más tiempo en el poder. Sufragio efectivo, no reelección… ¿o cómo era?

Marcelistas, molestos con pluri a Micher

Nos cuentan que entre las huestes y liderazgos cercanos a Marcelo Ebrard causó malestar la inclusión de Malú Micher en la lista de candidatos plurinominales de Morena al Senado. Nos recuerdan que tras la derrota de don Marcelo en el ya lejano proceso interno por la candidatura presidencial en el partido guinda, la senadora primero amenazó varias veces con salirse del partido y luego fue de las que pugnó para que Ebrard aceptara su derrota. Hoy que aparece otra vez dentro de las cuotas marcelistas, algunos que operaron a ras de tierra la campaña del excanciller no ven con buenos ojos la nominación.

El Inai va contra quien viole la ley de datos personales

Nos comentan que en este tiempo de revelaciones de datos personales, casualmente el INAI difundió un comunicado para recordar que su misión es tutelar y defender el derecho a la protección de esa información, por lo que con denuncia de por medio o sin ella, el instituto tiene la facultad, y la voluntad política, de iniciar investigaciones de oficio. Así que si antes esperaba pacientemente a que se presentara la queja formal por algún abuso desde el poder contra la privacidad de un ciudadano, el Inai advierte que va por los que violen la ley, aunque digan que su autoridad moral está por encima de ella.