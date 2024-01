El futuro de Ebrard

Nos dicen que luego que reapareció Marcelo Ebrard para sumarse con Claudia Sheinbaum, dejando atrás las diferencias y pleitos internos, el excanciller participará activamente rumbo a la campaña electoral formal. No obstante, Ebrard aún no tiene un cargo dentro del equipo de Sheinbaum, pero dentro de los cercanos de la candidata no descartan que en las siguientes semanas se conozca el papel que jugará don Marcelo en la campaña de doña Claudia. Nos hacen ver que, aunque a ambos les conviene enviar un mensaje de unidad desde el arranque, en algunos miembros de sus respectivos equipos aún no han cicatrizado las heridas que dejó la pelea por la candidatura presidencial.

La morenista que está en contra de la elección de ministros

Nos cuentan que la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero no está de acuerdo en que la reforma Judicial del presidente López Obrador incluya la elección abierta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos explican que doña Olga asegura que sabe de lo que habla y considera que quienes estén en el máximo tribunal del país no deben competir en una elección por ese cargo. Sin embargo, nos hacen ver, la voz de doña Olga podría ser una sola dentro de la bancada morenista, pues dentro del grupo se trabaja para que la iniciativa sea aprobada tal y como venga del Poder Ejecutivo, incluso, hay quienes señalan que esta reforma al Poder Judicial podría tener la etiqueta de iniciativa preferente, con lo que el Congreso de la Unión quedaría obligado a aprobarla o rechazarla en los siguientes 31 días de su presentación.

Zambrano al Senado cortesía del PRD

Nos cuentan que este domingo, al interior del PRD, quedaron definidas algunas candidaturas al Congreso de la Unión que postulará el Sol Azteca. Nos adelantan que el actual dirigente nacional, Jesús Zambrano, y Adriana Díaz, secretaria general, encabezarán las listas plurinominales al Senado de la República. La activista Alessandra Rojo de la Vega competirá en la Ciudad de México al Senado por el PRD y la coalición por la vía de mayoría. En los diputados federales aparecen los nombres de Ángel Ávila, actual representante de este partido ante el INE; el activista por los derechos indígenas, Jaime Martínez Veloz, y aunque estuvo considerado, el exgobernador, Silvano Aureoles finalmente se “bajó” en la búsqueda de una diputación federal.

Reforma de 40 horas laborales: “pasa porque pasa”

Nos cuentan que en la bancada de Morena están avanzando en la socialización de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Este fin de semana la diputada Susana Prieto Terrazas, promotora de la propuesta, estuvo en Baja California donde ofreció un par de foros acompañada de las también legisladoras morenistas Evangelina Moreno y Yessenia Olúa, respectivamente. En ambos actos las congresistas aseguraron que la socialización con todos los sectores involucrados “está avanzando” por lo que aseguraron que la reforma “pasa por que pasa”. Faltan unos meses para que concluya esta legislatura, ya veremos si se logran los consensos, incluyendo en el propio partido oficial, para que esta reforma vea la luz.