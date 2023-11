El daño que causa Fox en la cristalería opositora

En pleno 25 N, el expresidente Vicente Fox decidió referirse como “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, esposa del aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, lo que generó una andanada de críticas al exmandatario y exigencias al Frente y su precandidata Xóchitl Gálvez para desmarcarse. Doña Xóchitl no tardó en condenar con claridad lo dicho por el hombre de las botas, pero nos cuentan que en el frente lo que ha prevalecido es considerar irrelevante lo que diga el guanajuatense. No obstante, los que miden impactos en la opinión pública advierten que si bien Fox ya no pesa políticamente, su voz sigue siendo reconocida por amplios sectores de la población, por lo que el daño a la imagen de las campañas opositoras sí que podría ser relevante. Para ponerlo claro, el chivo aún puede romper muchos cristales.

La medida del desastre educativo

Nos confirman que este 4 de diciembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos difundirá los resultados de la prueba Pisa (Programme for International Student Assessment) que se aplicó a una muestra de estudiantes de 15 años. Desde este momento, analistas de temas educativos adelantan que los resultados serán desastrosos, debido a la falta de acciones del gobierno federal durante y después de la pandemia, lo que provocó una verdadera crisis educativa nacional. Nos adelantan que la SEP se limitará a culpar a la pandemia. Nos recuerdan que la dependencia que ahora encabeza Leticia Ramírez y antes Delfina Gómez y Esteban Moctezuma, no tuvo voluntad ni presupuesto para ocuparse del rezago de aprendizajes, pero sí para su proyecto de lanzar nuevos libros de texto con alto contenido ideológico del gobierno.

La lucha por el mejor equipo

Ya en franca etapa de precampañas que más bien parecen campañas, resalta la lucha entre las dos aspirantes mujeres por sumar “a las y los mejores” a sus equipos. Nos cuentan que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez tienen preparados para mañana anuncios de quiénes se incorporan a sus cuarteles en esta parte de la contienda. Por lo pronto, la aspirante del Frente Amplio por México presentó a la extitular de Conaculta, Consuelo Sáizar, como nuevo fichaje, pero habrá más como parte del reacomodo en su equipo de trabajo. Y la precandidata morenista, nos dicen, también tiene sorpresas para su alineación.

Ana Gabriela, a la carrera en busca de refugio

Nos cuentan que Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, quien ha sido fuertemente criticada por el recorte de becas para atletas y carga un equipaje bastante pesado de acusaciones de corrupción, acudió a Nayarit a los mítines de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Nos dicen que la medallista olímpica busca algo seguro para 2024 porque el sexenio lopezobradorista se acaba y teme que lo mismo ocurra con la protección que ha recibido desde Palacio Nacional. Doña Claudia, nos aseguran, la recibió unos minutos, pero no hay garantía de que haya amarrado lugar seguro. ¿Será que busca volver al Senado, con su conveniente fuero?