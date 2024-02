El batazo a “Alito” Moreno

Nos comentan que, al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no le funcionó su estrategia de acercamiento con el priismo del Estado de México. Ayer, Alejandra del Moral, ni más ni menos que la excandidata a la gubernatura le dijo no a Alito en su pretensión de impulsarla a la Cámara de Diputados. En una carta, doña Alejandra le pide al dirigente postular mejor a alguna mujer joven, mexiquense y militante, no sin antes hacerle ver a don Alito que la verdadera militancia priista es leal y NO TRAICIONA, así, en mayúsculas. Vaya batazo que le propinó la mexiquense a Moreno. Algunos consideran que la inclusión de la excandidata fue una señal de que Alito buscaba poner en práctica una operación cicatriz, pero nos hacen ver que la herida aún sangra.

La crisis en MC que la dirigencia no quiere ver

La renuncia de la senadora Patricia Mercado a la vocería del virtual candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez evidenció un conflicto al interior de Movimiento Ciudadano que sólo sus dirigentes se niegan a ver, y nadie puede acusarla de incongruente. Nos comentan que la postulación de algunos personajes ajenos al partido a candidaturas no cayó nada bien en quienes creen que MC debe posicionarse como una real alternativa de los ciudadanos. Nos recuerdan que doña Patricia ya el año pasado había levantado la voz para expresarse en contra de la pretensión del partido naranja de postular al actor y empresario Roberto Palazuelos como candidato a gobernador naranja, a quien ahora se impulsa para ser senador por Quintana Roo.

La calma antes de la tormenta en la Cámara de Diputados

Nos cuentan que hoy se instalará en la Cámara de Diputados el grupo de trabajo que realizará los cinco foros nacionales para divulgar el contenido de las 18 reformas constitucionales del presidente López Obrador, con la anuencia de los partidos de la oposición. En dichos foros también se discutirá la modificación que busca blindar la constitucionalidad de las reformas del Ejecutivo. Nos hacen ver que, si bien todavía esta semana habrá un ambiente relajado en la Cámara de Diputados, la próxima empezarán los debates frontales de las 20 reformas del presidente López Obrador y las propuestas por la oposición, en materia de seguridad y derechos laborales, por citar algunas. Es decir, la calma antes de la tormenta.

AMLO regresa a Sinaloa

Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Sinaloa, un estado al que siempre que va causa polémica. Nos comentan que, si no hay cambio de planes, el mandatario federal estará la mañana del próximo sábado 24 de febrero en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, para encabezar ahí la ceremonia por el Día de la Bandera. Nos indican que, tras sus visitas a Badiraguato, tierra natal del “Chapo” Guzmán, y después del llamado “Culiacanazo” de 2019, en donde se liberó a Ovidio Guzmán y hubo un repliegue de las Fuerzas Armadas, las visitas del mandatario federal a esta entidad siempre son objeto de interés, pues además de fuertes operativos de seguridad, siempre se está a la expectativa de lo que diga el jefe del Ejecutivo federal sobre cuestiones de seguridad y el narcotráfico en ese estado.