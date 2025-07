Del acoso judicial, al acoso con drones a Héctor de Mauleón

Cortesía del Instituto Nacional Electoral que entregó a los institutos electorales de Tamaulipas, la Ciudad de México y del Estado de México, los datos privados del periodista de esta casa editorial, Héctor de Mauleón, hoy su domicilio particular dejó de ser un dato privado. En los últimos días, un dron ha sobrevolado la casa del columnista. El aparato se desplaza dando seguimiento a quienes entran y salen de ese domicilio. El caso no es menor, pues Héctor de Mauleón ha escrito ríos de tinta sobre organizaciones criminales que operan en los estados de Tamaulipas y de México, así como en la capital de la ciudad, por lo que su domicilio particular es un dato muy sensible que quedó muy expuesto a raíz de que el INE le hizo llegar una notificación a su domicilio sobre un caso que busca censurar una información en la que el periodista escribió sobre una red de huachicol con operaciones en Tamaulipas. ¿Quién y para qué opera ese dron?

Mickey Mouse pagará por los atropellos de Trump a los mexicanos

En medio de las medidas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump, nos hacen ver que el cónsul general de México en Orlando, Jaime Sabines, ha señalado que hará una peculiar sugerencia al gobierno federal. El cónsul Sabines, nos aseguran, recomendará a las autoridades mexicanas considerar la emisión de una alerta de viaje para turistas mexicanos a Orlando. Nos dicen que esto se debe a la reciente detención de dos hermanos mexicanos que fueron trasladados al centro de detención “Alligator Alcatraz”, mientras uno de ellos estaba de vacaciones con visa de turista. Al parecer, el cónsul Sabines quiere hacer pagar a Mickey Mouse los pecados de Donald Trump.

Cónsul en Miami, el mejor trabajo en tiempos de “pudrición”

Y ya que hablamos de Florida, el que tiene también mucho trabajo, y poca experiencia diplomática, es el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Ante las abusivas e inhumanas medidas migratorias aplicadas por el gobierno de Donald Trump, don Rutilio tiene que dar acompañamiento y asesoría a los connacionales y a sus familias, después de que fue ratificado como cónsul de México en Miami en diciembre del año pasado. Sin embargo, aunque ese trabajo será arduo, nos dicen que, con todo y eso, el cónsul Escandón está mejor en esa posición en Florida en momentos en que comienza a salir información de que la “pudrición” generada por la organización criminal “La barredora” avanzó también hacia Chiapas cuando él era gobernador.

Permanece mención de Lorenzo Córdova en libros de la SEP

A pesar de que en la Secretaría de Educación Pública juran y perjuran que ya fue eliminado del libro “Proyectos Comunitarios” de sexto grado de primaria la mención del exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, donde lo señalan como autor de actos discriminatorios hacia comunidades indígenas, el nombre del exfuncionario del INE sigue apareciendo en la versión online en los ciclos 2023-2024 y 2024-2025. Durante la segunda quincena de agosto próximo se llevará una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver un amparo que, de ser favorable a Córdova, obligaría a esa dependencia a desaparecer esa mención y la SEP no podrá escabullirse.