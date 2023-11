Dante Delgado no sustituirá a Samuel sino a Yuawi

En este espacio dimos cuenta de que al equipo de Xóchitl Gálvez se le olvidó pautar spots de televisión para el arranque de la precampaña. Nos cuentan que no es la única que no aparecerá en pantalla, al menos por esta semana, porque en Movimiento Ciudadano tampoco está programado su precandidato presidencial único, Samuel García, debido a los tiempos en los que se le eligió como abanderado. Así que, nos comentan, el héroe de la película de don Samuel es… Dante Delgado, quien le entró al quite como protagonista de los anuncios televisivos y radiofónicos. ¿Será que don Dante sí era el Plan B, pero no para sustituir a Samuel sino a Yuawi?

No habrá inauguración del Tren Maya en diciembre

Nos comentan en pasillos de Palacio Nacional que el presidente Andrés Manuel López Obrador está arrepentido de haberse aventurado a garantizar que el 31 de diciembre de este año inauguraría el tramo del Tren Maya de Cancún a Palenque, pues la obra ferroviaria ha tenido complicaciones al construir el puente de Boca de Cerro, el cual cruza el río Usumacinta, y sin esto concluido es casi un hecho que no se podrá avanzar. Nos hacen ver que en la casa presidencial prácticamente ya se hicieron a la idea que no habrá tal inauguración y ya no podrán repetir aquello de que "llueva, truene o relampaguee, en diciembre se inaugurará el Tren Maya”.

Preparan multas a partidos

El Instituto Nacional Electoral (INE), presidido por Guadalupe Taddei, alista las multas por irregularidades halladas en la fiscalización de los gastos de los partidos políticos en 2022. Nos hacen ver que las sanciones ascenderían a más de 600 millones de pesos y el más afectado sería Morena, con 314 millones, seguido de Movimiento Ciudadano con 71 millones y el PT con 69 millones de pesos. Aunque como ocurre cada año, puede haber ajustes durante la sesión del Consejo General del INE, para reducir o, si es el caso, aumentar estás cifras. Como sea, el pago ya sabemos que sale de las bolsas de los contribuyentes, haiga sido como haiga sido.

El Plan Acapulco es Plan Tabasco II

Nos cuentan en el Senado que el plan anunciado por el gobierno federal para la reconstrucción de Acapulco no es más que una réplica del que se aplicó tras las inundaciones de 2020 en Tabasco, donde los llamados servidores de la Nación entregaron casa por casa a 248 mil familias un monto de 10 mil pesos y enseres domésticos. Senadores de la oposición advierten que el punto es electoral y que la administración federal prefiere sacrificar un plan integral que acelere la recuperación del puerto con tal de poder entregar dinero en efectivo en tiempos de precampaña.