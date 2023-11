Cuánto costará la farmacia “más grande del mundo”

Sabemos que será la “farmacia más grande del mundo”, que tendrá “todas las medicinas del mundo”, y que solo la bodega en la que se instalará costó 2 mil millones de pesos, y le fue comprada a Liverpool, pero lo que no sabemos es cuánto costará en total este proyecto del presidente López Obrador. Legisladores nos recuerdan que en el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación no existe ninguna partida etiquetada para financiar la megafarmacia. Aseguran que, si solo por el inmueble que la albergará se pagarán 2 mil millones de pesos, el costo por la adquisición de los medicamentos y de la instalación de equipos especializados para el almacenamiento y la conservación de los fármacos podría representar un desembolso considerable. Y, si el costo es un misterio, lo es aún más el estudio, sí es que existe, en el que se dé cuenta de la viabilidad de este proyecto, y si su costo, cualquiera que este sea, garantizará el fin del desabasto de medicamentos, como se ha prometido. Ojalá, nos dicen, que esta información pública no vaya a ser catalogada como de seguridad nacional y reservada por varios años.

La veladora de Higinio

El senador y expresidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez, prefirió mantenerse fuera de la camisa de fuerza que le representaba un cargo en el gobierno de la maestra Delfina Gómez, para tener libertad de apoyar la campaña de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, nos comentan. Nos hacen ver que el futuro político de don Higinio parece estar más al lado de la exjefa de Gobierno que de la gobernadora del Estado de México, sin embargo, nos aseguran que mantiene las puertas abiertas en la administración de la maestra, y, además, se registró para buscar la reelección en el Senado, para dejar una veladora prendida ante cualquier eventualidad.

No dan tregua a Xóchitl Gálvez

Nos comentan que aunque las encuestas marcan que la candidata opositora Xóchitl Gálvez va en segundo lugar, no dejan de surgir estrategias para tratar de hacerla quedar mal. Nos dicen que alguien intentó descarrilar la visita de doña Xóchitl a la Universidad Anáhuac, acusando que la institución había obligado a los alumnos a asistir a la conferencia de la precandidata presidencial. Aseguran que fue evidente que en redes se movió una campaña orquestada para desacreditar a la Universidad, señalándola falsamente de pretender llenar artificialmente el auditorio donde se realizó el evento. Al final, la rectoría de la Anáhuac tuvo que salir a explicar que la conferencia de Gálvez fue abierta para quien, dentro de la comunidad universitaria, quisiera asistir, y lo único que se hizo fue organizar un registro para evitar aglomeraciones. ¿Qué pasaría si la opositora fuera arriba?

Verástegui presenta denuncia ante el INE

Nos comentan que Eduardo Verástegui, aspirante a candidato presidencial independiente presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral, por las fallas de la aplicación móvil para recabar firmas ciudadanas. Nos cuentan que pide ampliar el plazo para la recolección de firmas hasta el 18 de enero del 2024, ya que Verástegui está muy lejos de alcanzar su meta para poder ser el cuarto candidato presidencial en las elecciones del 2024. Hasta hace unos días, Eduardo Verástegui estaba muy lejos de la meta, pues le faltaban más de 90% de las firmas requeridas para obtener candidatura.