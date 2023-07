Con suerte, quedarán cuatro en el Frente

Nos cuentan que a unos días de que concluya el plazo para entregar las 150 mil firmas que se requiere para continuar en el proceso del Frente Amplio por México para definir la candidatura presidencial, la mayor parte de los aspirantes están en un verdadero viacrucis porque no cuentan con la estructura partidista e incluso han tenido dificultades para que quienes se sumen a su proyecto puedan firmar por falta de acceso a internet o por fallas en la plataforma. La realidad, nos hacen ver, es que Xóchitl Gálvez no tuvo problemas para conseguirlas e incluso lo hizo público, pese a un acuerdo interno de no dar cifras hasta que se cerrara, mientras que Santiago Creel este fin de semana la completaría. Luego vendrían Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid con esperanzas de lograrlo pero aún con riesgo. Los restantes, nos platican, es casi un hecho que no alcanzarán la meta. De 13 cuyo registro se validó, no más de 5 pasarán a la otra ronda.

Operación antidelincuencia, una incógnita

Nos cuentan que desde hace unas semanas, el gabinete de seguridad federal puso en marcha una operación para detener a líderes delincuenciales de diverso rango y que son los principales generadores de violencia en el país. Sin embargo, poco se sabe de los efectos alcanzados y los criminales detenidos, ya que en el informe quincenal del gabinete de seguridad en Palacio Nacional, no se han presumido grandes detenciones, solo algunas de casos de impacto mediático relevante. ¿Será que la ligera disminución de asesinatos en 2002 reportada por el Inegi afianzó la postura de los que siguen en la suya de aplicar el lema del presidente Andrés Manuel López Obrador, el "abrazos no balazos"? Lo veremos en las próximas semanas.

Ebrard va por un sistema de salud realista, lejos de Dinamarca

Nos cuentan que este lunes, Marcelo Ebrard presentará su plan de salud con la experiencia que obtuvo cuando fue habilitado como el principal gestor para traer al país millones de vacunas contra el Covid. En su círculo cercano hay algo de preocupación, ya que ven como un riesgo que la propuesta será muy lejana al sistema de Salud de Dinamarca imaginado por el presidente López Obrador, pero no fincado en la realidad. El tema, nos hacen ver, es que don Marcelo es el único que se ha animado a hacer propuestas en temas nacionales, como en el de seguridad, y, de manera inevitable, al hacerlo deja en evidencia las insuficiencias del gobierno. Y eso, para la competencia interna morenista, es un peligro.

¿Xochipeluches en puerta?

Nos detallan que no todo el gobierno federal se ha volcado a atacar a la senadora Xóchitl Gálvez. Nos hacen ver que el pasado 7 de julio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó a la aspirante presidencial la concesión por 10 años de la marca que lleva su nombre. Con esto, nos detallan, la legisladora será la única persona que podrá comercializar productos con su nombre, y si alguien más lo intentara sería acreedor a sanciones judiciales. ¿Será que andan pensando en que los xochilovers compren xochipeluches?