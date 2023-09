Claudia usa el bastón con Harfuch y abre interlocución con Ebrard

Nos cuentan que luego de usar el “bastón de mando” para impulsar a Omar García Harfuch para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum está buscando llevar con suavidad el tema de la posible ruptura de Marcelo Ebrard. Por eso, nos detallan, ha establecido interlocución con la senadora guanajuatense Malú Micher, la más visible operadora del excanciller en la contienda interna y quien encabeza a los que dentro de ese equipo defienden la idea de quedarse a dar la pelea en Morena y evitar una ruptura con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pronto se verá si los rupturistas le reconocen el poder del famoso bastón o el asunto termina dirimiéndose a bastonazos.

Operación manita de puerco en la bancada morenista

En donde la cosa es menos amable, nos comentan, es en la bancada morenista en San Lázaro, donde más que una operación cicatriz con los ebrardistas, se les está aplicando manita de puerco. El encargado de retenerlos en el redil, nos dicen, es el coordinador Ignacio Mier, quien ya los convocó a reunión. El diputado Emmanuel Reyes dice que cerca de 120 legisladores marcelistas se irían a la ruptura, contando a algunos del PVEM y PT, pero otras cuentas dicen que si acaso 30 dejarían la 4T. Lo que nos advierten es que el lunes, tras la definición del excanciller, los llamados a permanecer pueden volverse menos amistosos y hasta expedientes judiciales podrían salir a relucir. ¿Será?

Dos horas de retraso para evitar la “majadería”

Tras su participación en la cumbre sobre drogas en Colombia, el presidente López Obrador abordó al avión de la Fuerza Aérea Mexicana para dirigirse a Chile y participar en los homenajes a Salvador Allende. Nos indican que el vuelo militar no pasó por espacio aéreo peruano, tal como lo anunció el mandatario en la semana, para evitar que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte le hiciera "una majadería". Nos hacen ver que nadie consideró en serio que Perú pudiera negar el permiso, pero como ya se había anunciado, el viajero tuvo que tardar un par de horas más en llegar a Santiago de Chile.

El Presupuesto para 2024 abre hoyos para tapar otros

En el Paquete Económico que presentó el viernes la Secretaría de Hacienda, al sector salud le quita más de 122 mil millones de pesos, lo que supone más de la mitad del presupuesto que ejerce este año, para transferirlos al IMSS-Bienestar, y con ello atender a los millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Nos hacen ver que el sector salud no atiende a quienes no están afiliados a algún sistema oficial, por lo que no disminuirán sus obligaciones, pero sí sus recursos. Y el IMSS además de la saturación que ya carga, ahora tendrá que intentar atender bajo el esquema IMSS-Bienestar, a los que se quedaron sin Seguro Popular. No está claro si vaya a alcanzar con la reasignación de dinero o más bien se abre un boquete para tapar otro.