Amagan dar portazo en Palacio por libros de la SEP

Nos comentan que algunas organizaciones civiles cercanas a la Unión Nacional de Padres de Familia discuten la posibilidad de intentar dar portazo en la primera conferencia del gobierno para justificar el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP. Integrantes de estos grupos nos dicen que hay molestia porque el proceso se realizó a puertas cerradas, pese a la obligación legal de realizar consultas públicas y que ahora que las autoridades reciben una andanada de críticas por las pifias en los libros y el claro sesgo de adoctrinamiento promorenista, lo quieren resolver con propaganda y conferencias controladas en Palacio Nacional. Así que, nos cuentan, podrían intentar asistir y forzar el debate que no se dio en el momento indicado y cuya falta se reflejará en los materiales que reciban 25 millones de alumnos de educación básica. ¿Será que quieren emular a Xóchitl Gálvez tocando las puertas de Palacio?

Sufren mandos educativos para llegar al lunes

Por cierto que quienes están nerviosos son los mandos de la SEP. Nos detallan que este viernes, mientras desayunaban y escuchaban la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se enteraron de la decisión de abrir las conferencias vespertinas en Palacio Nacional para defender los vapuleados libros de texto. La duda que los corroe ahora, nos cuentan, es si tendrán que salir a toda prisa el lunes o el martes. El mandatario pidió en la mañanera que iniciaran el lunes próximo, pero su vocero Jesús Ramírez pidió iniciarlas el martes, pero unas horas después en Palenque, Chiapas, el Presidente señaló que iniciarán mañana. La secretaria Leticia Ramírez se truena los dedos. ¿Quién creen que pesará más?

Los tres del Frente tendrán representante en la segunda fase

Nos cuentan que luego de los problemas que presentó la plataforma para el registro de firmas de apoyo a los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, los dirigentes partidistas echaron una manita para que en el próximo cierre pasen a la siguiente fase representantes del PAN, PRI y PRD. No hay dudas en el bando blanquiazul de que Xóchitl Gálvez consiguió las firmas necesarias, lo mismo que Santiago Creel; en el tricolor, el propio líder nacional Alejandro Moreno se ha encargado de difundir que tanto Beatriz Paredes como Enrique de la Madrid ya están del otro lado, y en el caso del PRD, se aseguraron de que por lo menos Silvano Aureoles esté en la siguiente fase. Sobre las quejas por las dificultades del registro, nos comentan que era más bien pretexto de los que nomás no alcanzan apoyo suficiente, pero no descartan declaraciones ruidosas de alguno que otro de los que están en ese caso.

Detectan colectivos patito en apoyo a campañas

Nos cuentan colectivos de feministas que impulsan las leyes Camila, Sabina y en contra de la violencia vicaria, que luego de que lanzaron la convocatoria para que los aspirantes presidenciales de todos los partidos se comprometan a firmar la agenda 2024-2030 en materia feminista, ya aparecieron grupos patito que dicen apoyar lo mismo a aspirantes del Frente opositor, que a corcholatas morenistas, en lo que las organizaciones consideran un intento de desbancar o controlar los verdaderos intereses de las mujeres.