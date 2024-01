Alistan relevos en áreas de seguridad de Guerrero

Nos cuentan que habrá cambios importantes en el gobierno de Evelyn Salgado y que la sacudida comenzará en el área de seguridad. Los que, nos aseguran, ya están haciendo maletas son nada menos que la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos, y el secretario de Seguridad Publica, el capitán Evelio Méndez Gómez. Con estos ajustes, nos dicen, doña Evelyn intenta superar la espiral de violencia que azota a Guerrero. Habrá que ver si la titular de la fiscalía y el encargado de la seguridad solo dejan el cargo o también estarán sujetos a alguna investigación.

Paran a apuntados para relevar a Marko Cortés

Luego de que el coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero, hizo pública su aspiración a encabezar la dirigencia nacional del blanquiazul, ahora cambió de opinión y ha decidido que sus prioridades no están en esa cancha en este momento. En el equipo de don Jorge aseguran que la tarea que lo ocupa es la de fortalecer el bloque legislativo contra las iniciativas de Palacio Nacional desde su posición como presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Nos cuentan que tras la tormenta que desató el dirigente nacional Marko Cortés, al hacer públicos los acuerdos entre PRI y PAN para el reparto de cargos y cuotas en Coahuila, su equipo comenzó a operar apoyos internos y recibió espaldarazos de la estructura. ¿Será que la reversa de Romero tiene que ver con los reclamos de don Marko porque con sus declaraciones alentó a los que están pidiendo su renuncia?

Manita de gato a camionetas blindadas de Hacienda

En la Secretaría de Hacienda acaban de lanzar la licitación E-2024-00000690 para contratar un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para todas las camionetas blindadas de la dependencia. Nos detallan que se revisará el blindaje de al menos una decena de camionetas para proteger a los funcionarios y que la próxima semana se dará el fallo para el otorgamiento de este servicio que se prevé costará varios cientos de miles de pesos. ¿Será que Hacienda ya es parte del gabinete de seguridad o que a medida que se acerca el fin de sexenio crece la tolerancia a lo que se satanizaba como gastos superfluos para funcionarios “fantoches”?

¿Narcocontrol de medicinas no llega a toda Tierra Caliente?

Nos platican que el diputado michoacano Reyes Galindo Pedraza aseguró ayer que el narcocontrol de medicinas en Tierra Caliente no llega a todos los rincones de esa región. A pregunta expresa, el legislador petista afirmó que, al menos en la zona que él representa, que tiene cabecera en Múgica y abarca otros siete municipios, “no hay reporte de monopolio ilegal de medicamentos por parte del crimen organizado”. El diputado aseguró que en esa zona hay presencia permanente de elementos de seguridad. No está claro si los lugareños opinan lo mismo o es que don Reyes aplica el viejo truco de que si no hay denuncia no hay delito.