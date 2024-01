Alejandra Barrales regresa, ahora con tenis fosfo fosfo

Nos comentan que la exsenadora Alejandra Barrales podría volver a la Cámara Alta por la vía plurinominal y calzando unos tenis fosfo fosfo, ya que el jefe nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, la está considerando para ocupar uno de los escaños que podría tener el partido en la próxima Legislatura. Nos dicen que la experredista sería la segunda opción en la lista, después del actual coordinador de la bancada en el Senado, Clemente Castañeda. Sin embargo, nos advierten que en MC no todos están de acuerdo con dicha incorporación, ya que para los militantes del partido este tipo de decisiones reducen la posibilidad de acceder a los pocos lugares que tendrá MC en el Congreso. Nos cuentan que las listas serán votadas el próximo 5 de febrero.

¿Quién será el pastor del rebaño oficial en el Senado?

En víspera de que se lleve a cabo la plenaria del grupo parlamentario de Morena, y de que se apruebe la licencia del coordinador de los senadores morenistas, Eduardo Ramírez, en el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Senado, se desconoce aún quien lo relevará al frente de la bancada. Nos comentan que las pugnas al interior de la fracción mayoritaria están a su máxima expresión y que no hay muchas cartas de donde escoger. Por un lado, está el senador Ricardo Monreal Ávila, quien hasta junio pasado lideró al grupo parlamentario, pero dejó la coordinación para competir por la candidatura presidencial de Morena. Por otro lado, está el senador José Antonio Álvarez Lima, uno de los detractores del exgobernador de Zacatecas, y quien es considerado el candidato del ala radical, encabezada por César Cravioto. En el grupo parlamentario morenista, nos detallan, todavía se llevan a cabo reuniones y cabildeos para tratar de lograr un acuerdo de unidad y evitar nuevas fracturas internas. El miércoles por la tarde, nos dicen, se sabrá quién será el nuevo pastor del rebaño oficial.

Alistan primer revés legislativo contra la 4T

Nos platican que, a pesar de su mayoría, en Morena no siempre sus chicharrones truenan, y para muestra lo que pasó en la Permanente, pues luego de que la Mesa Directiva recibió la solicitud presidencial para ratificar a Jenaro Villamil por 5 años más al frente del Sistema Público de Radiodifusión de Estado Mexicano, y de que se esperaba dispensa de trámites, la cosa no fue así. Nos dicen que los legisladores de Morena y sus aliados no han conseguido los apoyos y decidieron que la solicitud siga su cauce normal. El argumento fue que no quieren dar motivos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación CJN para que les tire el nombramiento por faltas al procedimiento legislativo. Sin embargo, nos cuentan, que en realidad lo hicieron así porque la ratificación requiere el apoyo de dos terceras partes que no tienen. El oficio ya fue remitido al Senado, y en la oposición nos adelantan que la autollamada Cuarta Transformación tendrá su primer revés del 2024.

Regresa la priista que estuvo a punto de dinamitar la alianza

La priista Yolanda de la Torre está de regreso. Nos cuentan que quien fuera diputada federal del tricolor y pudo pasar a la historia como la legisladora que dinamitó la alianza opositora del PAN, PRI y PRD, buscará la reelección como diputada federal. Nos recuerdan que ella fue quien presentó la iniciativa para que las Fuerzas Armadas se mantengan en las calles hasta el 2028 y la cual Morena, PT y Verde respaldaron y se logró aprobar la reforma por mayoría calificada. Usted recordará que la maniobra de doña generó un tsunami al interior del frente opositor al grado que se pausaron las negociaciones, y Marko Cortés y Jesús Zambrano le aplicaron la ley del hielo a su homólogo Alejandro Moreno, aunque al final lograron resolver sus diferencias. Pues hoy De la Torre regresa después de estar como magistrada presidenta del Poder Judicial de Durango, y va por la reelección como diputada federal, desde luego bajo los colores del PRI, y al parecer no hay quien se acuerde de su travesura.