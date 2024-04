Adán Augusto, firme en el equipo de Sheinbaum

Más de un mal pensado creyó que habían bajado de la campaña presidencial de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. El tema comenzó luego de que la candidata morenista al gobierno de Morelos, Margarita González Saravia, publicó en sus redes un video en el que daba la bienvenida a don Adán en el área de coordinación política de su campaña. Don Adán fue designado por la candidata Sheinbaum como el coordinador político de su campaña, cargo que mantiene según confirman en el equipo de doña Claudia. Aseguran que el también expresidenciable hará una labor doble, ya que atenderá la campaña presidencial al mismo tiempo que la de la gubernatura de Morelos.

La Doctrina AMLO sustituye a la Doctrina Estrada



Pese a que había prometido que aplicaría la política de no intervención en asuntos internos de otros países, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue opinando y enemistándose con gobiernos de naciones latinoamericanas. Primero fueron Perú y Bolivia, gobiernos a los que criticó por la forma en que fueron echados del poder sus respectivos presidentes. Recientemente intercambió adjetivos con el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, y si no hubo rompimiento de relaciones, nos hacen ver, fue por los buenos oficios de la canciller Alicia Bárcena. Ayer, el gobierno de Ecuador consideró persona non grata a la embajadora mexicana en Quito, lo que pone hielo a la relación bilateral. Diplomáticos de carrera nos hacen ver que además de las obras emblemáticas, este sexenio legará la Doctrina López Obrador, que, en los hechos, está sustituyendo a la Doctrina Estrada, que era un principio de la política exterior mexicana que establece que el Estado mexicano no anunciará públicamente el reconocimiento diplomático de otros estados o gobiernos. La doctrina también contempla que México no intervendrá en los procesos de aceptación o sustitución de gobiernos en los países donde tenga acreditado personal diplomático. ¡Viva la nueva doctrina!

Ignoran llamados a dejar a hijos fuera de la campaña



Entre algunos morenistas, y voces afines a la llamada Cuarta Transformación, pareciera tuvieron oídos sordos para el mensaje de solidaridad de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller con Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, quien fue exhibido en un video en el que en estado de ebriedad insulta al empleado de un bar. La esposa del presidente pidió el miércoles no meter a las familias en las campañas electorales, pero varios afines al gobierno federal llenaron las redes con la reproducción del video con comentarios ofensivos y “memes” al respecto. La candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum también pidió no meter a los hijos a la contienda electoral. Pero, tanto la voz de doña Beatriz, como la de doña Claudia no fueron escuchadas por todos los simpatizantes de la 4T.

Quieren que la luz llegue siempre a Palacio Nacional



Nos comentan que hace unos días Presidencia de la República lanzó una licitación para un servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a plantas de emergencia, subestaciones eléctricas, transformadores, circuitos eléctricos, redes de distribución, entre otros, en todas las instalaciones de la dependencia federal. Nos recuerdan que ya se tiene registro de que en una ocasión se fue la luz en el salón Tesorería de Palacio Nacional, mientras el presidente López Obrador ofrecía su mañanera. Nos detallan que sería imperdonable que esto volviera ocurrir y afectara la principal actividad diaria del mandatario federal. Aunque muchos de los asistentes son muy brillantes, siempre es necesario que la energía eléctrica funcione bien en la casa y oficina presidencial