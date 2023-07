Se complica la recolección de firmas de los opositores

El Frente Amplio por México, nos dicen, no sólo enfrenta los embates del oficialismo, sino que además tiene obstáculos internos que complican a los aspirantes la recolección de firmas debido a la intermitencia en su plataforma de registro.

El Comité organizador del Frente Amplio por México prevé que se vaya mejorando paulatinamente el uso de la plataforma para que se puedan recabar las 150 mil firmas que se requieren para pasar a la siguiente etapa del proceso interno.

Mientras tanto, algunos de los 12 aspirantes han comenzado a ver las dificultades para alcanzar ese umbral de firmas, lo que se complica más con la intermitencia que sigue presentando la plataforma.

Ese no es el único problema al que se enfrenta el Comité organizador, pues nos comentan que algunos de los aspirantes rechazados interpusieron recursos para impugnar la decisión de no registrarlos por presuntamente no reunir todos los requisitos.

Nada sencillo, nos hacen ver, es el camino para los opositores.



grg