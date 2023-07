“Rasurarán”, al menos, a 10 aspirantes a la Presidencia

Nos recuerdan que hoy es un día muy importante para las y los integrantes del Frente Amplio por México, pues dirán cuántos de los 33 aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, pasaron a la próxima etapa.

El anuncio resulta relevante porque se trata de la primera prueba para saber si los aspirantes confían o no en el proceso.

Nos adelantan además que quienes no pasarán a la próxima etapa son principalmente ciudadanos que quizá no leyeron bien la convocatoria, pues no cumplieron el requisito de ir a notificar al PRI, PAN y PRD tras registrarse ante el Comité Organizador.

Serán, al menos, diez los rasurados.



