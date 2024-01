En algunos sectores de Movimiento Ciudadano hay inquietud pues ya van 12 días de que Jorge Álvarez Máynez fue “destapado” como su abanderado presidencial y no saben si contarán con el apoyo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en la contienda presidencial.

En MC, nos dicen, han tomado nota que en los pocos eventos que ha tenido Álvarez Máynez, en ninguno se ha parado el gobernador Alfaro para respaldar su candidatura, incluso ni en el cierre de precampaña que fue el pasado jueves en Monterrey, Nuevo Léon.

Nos cuentan que hay preocupación en el partido naranja, pues su mayor bastión electoral y fuerza política la tiene en Jalisco, y su líder local, Alfaro, nada más no da su brazo a torcer para levantarle el brazo a Máynez, incluso, hay quien dice que algunos integrantes del grupo Jalisco que han estado cerca del diputado federal, es porque no les queda de otra, pues no quieren estar mal con quien decide las candidaturas en MC, Dante Delgado, líder nacional del partido naranja.

Algunos temen que en Jalisco MC se vaya a concentrar en ganar la elección local y que no haya trabajo a favor de la presidencial.

La duda en el partido es si en algún momento Alfaro le levantará la mano a Álvarez Máynez o don Jorge tendrá que ir sin su apoyo.

grg