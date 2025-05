¿Quién nos miente sobre la violencia?

Hasta el momento de escribir esta columna, el gobierno federal no ha reportado oficialmente la muerte de 12 sicarios en un operativo en Michoacán el fin de semana. A partir de esta duda, me pregunto: ¿cuántos muertos hemos perdido entre reportes de fiscalías estatales, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual ha presumido constantemente una baja en ejecuciones durante los primeros siete meses de la administración de Claudia Sheinbaum?

¿Es real esta reducción? ¿Estamos ante una estrategia exitosa de seguridad o simplemente frente a una campaña de marketing?

La tabla que acompaña a la columna, con cifras promedio diarias —del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)— durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y los primeros siete meses de Claudia Sheinbaum puede darnos al menos una idea general de los datos duros, y con ello saber de dónde partimos, hacia dónde vamos y probablemente descubrir y comprobar que algunos —evidentemente— nos han mentido por mucho tiempo.

Delitos de cuatro diferentes sexenios. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

1. Asesinatos:

Felipe Calderón entregó a Enrique Peña Nieto un país con 46 homicidios dolosos en promedio al día, y al final del sexenio priista, la cifra había aumentado en un 41 por ciento, es decir, 65 ejecuciones al día.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, los asesinatos se dispararon 40 por ciento más (desde 65 diarios) para entregar al gobierno de Claudia Sheinbaum un arranque de sexenio con 91 homicidios diarios. Claudia Sheinbaum, en sus primeros siete meses, ha logrado reducir esa cifra a 76 por día, lo que representa una disminución del 16%. ¿Es real? Veremos ¿Es un avance? Sí. ¿Es suficiente? No.

Del sexenio de Calderón al sexenio de López Obrador, las cifras de asesinatos diarios aumentaron 98%. El sexenio de López Obrador ha sido el más violento desde que se tiene registro en México.

2. Homicidios culposos:

Aquellos que ocurren sin intención directa, es decir que ocurren por accidentes, negligencia u otras causas ajenas a la voluntad. Aquí no hay movimientos que llamen especialmente la atención, pues entre los sexenios de Calderón y AMLO, el aumento fue de nueve casos en promedio al día.

3. Muertes por otras causas:

En esta categoría, que no aparece en el sexenio del panista, se incluirían ataques peligrosos, lesiones, homicidios (sin especificarse de qué tipo), etc. Sin embargo en México no se ha clarificado cómo se integra este apartado en los reportes mensuales, ni se ha explicado por qué el alza de 166 por ciento en el sexenio de López Obrador respecto al de Peña Nieto. Alza que continúa con 7.5% en los primeros meses de gobierno de Claudia Sheinbaum.

¿Cómo fuimos de 15 posibles muertes diarias (por causas desconocidas) en el sexenio priista, a 42 durante la administración morenista? ¿Quiénes son? ¿Qué pasó con ellos? No hay respuesta.

4. Desaparecidos:

También en esta categoría hay una tendencia al alza, pues Calderón dejó el cargo registrando un promedio de siete desaparecidos por día. Con Peña Nieto la cifra subió en 114 por ciento. De ahí siguió creciendo hasta terminar el sexenio de AMLO con 26 desapariciones diarias, es decir un 73% más que el sexenio anterior. Y en lo que va de esta administración, el número creció otro 58%.

Hasta el momento el gobierno actual es el que presenta un mayor número de desapariciones diarias.

5. El subregistro y la opacidad:

Es fundamental señalar que en este sexenio desaparecieron los reportes diarios de fuentes abiertas, aquellos datos de crímenes que los medios de comunicación reportan, y que solían sumarse a los registros en una columna dedicada a ello. Con ello se eliminó una herramienta crucial para entender lo que realmente ocurre, pues sin esa información, la “realidad oficial” queda en manos del poder y no del periodismo ni de la ciudadanía.

Y entonces… ¿dónde están los muertos? Tal vez no en los boletines, pero siguen ahí; en fosas, en registros incompletos, en el silencio.

