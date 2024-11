Mañanitas al Presidente

El presidente que quiso pasar a la historia como Pepe Mujica en realidad está construyendo su leyenda mucho más cercana a la figura de Hugo Chávez o algunos otros tristemente célebres personajes. El tabasqueño celebró a lo grande su cumpleaños número 71, pues no le faltaron regalos de sus representantes en el mundo político. Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, impuso, como tributo a su líder, a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No importaron en absoluto sus nulos resultados ni que fuera la peor evaluada ni que hubiera mentido presentando una carta falsa de apoyo por parte del obispo Raúl Vera, mucho menos importó el abandono de las víctimas. Pero antes, como adelanto de cumple, al tabasqueño ya le habían cumplido su capricho de reformar al Poder Judicial, a pesar de que el Estado Mexicano aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la decisión se tomó sin hacer un verdadero diagnóstico del problema —que lo hay— de impartición de justicia en México. Dijeron que fue el pueblo el que decidió, ni modo de aceptar que era una venganza del expresidente. El activista y defensor de niños con cáncer, Israel Rivas, con quien hablé en radio, los pintó de cuerpo entero: “Denota que a este gobierno y al pasado no les importa la defensa de los derechos humanos. Habría que preguntarse ¿a quién están protegiendo ante estas violaciones sistemáticas?”, y agregó: “No nos va a quedar otra opción, que movilizarnos a través de la resistencia civil. Vamos a subirle el tono”.

Pero el festín y la borrachera siguen, pues los organismos autónomos van a desaparecer. Al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo mantienen inamovible en su puesto a pesar de que el estado arde, que cada vez hay más sospechas de sus lazos con el crimen organizado y de que ha dejado a sus ciudadanos indefensos ante la batalla que libran la Chapiza y la Mayiza. Qué importan los diez comerciantes ejecutados en Guerrero o el alcalde decapitado, o los desaparecidos, o los periodistas asesinados o los sacerdotes o las otras masacres en Querétaro y el Estado de México o los limoneros extorsionados o los 200 mil muertos que a su paso dejó el festejado. Había que cantarle las mañanitas y mantenerlo en su delirio de grandeza.

¿Qué importa que la Presidenta, Claudia Shienbaum, sea traicionada, avergonzada, humillada? Su gobierno inició eclipsado, incendiado.

Y empiezan las confesiones, Ken Salazar lanzó este misil: “El presidente anterior no quiso recibir el apoyo de Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones… porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano”, y agregó, la presidenta Sheinbaum “no se puede quedar en las explicaciones del pasado. Queremos invertir como socios, como familia de México, pero se rechaza por problemas ideológicos u otras explicaciones que no tienen que ver con la realidad de la inseguridad en México”.

NOTA: “Es una decisión del Senado la que se tomó. Hasta ahí”, fueron nueve segundos los dedicados por la Presidenta a la reelección de Rosario Piedra Ibarra y dedicó, además de las mañanitas, unos seis segundos para hablar del cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador: “Pues esperemos que esté descansando bien allá en su casa en Palenque”.

Ojalá, porque no hay duda, empezó y temprano, la lucha entre los lopezobradoristas y los sheinbaumistas. El marcador no es favorable para la Presidenta a 45 días de iniciado su gobierno. ¿Remontará?

