El alma de la ciudad: ¿qué hace a un espacio público seguro y de calidad?

Empecemos por definir qué es y qué no es un espacio público: es el lugar donde las personas se reúnen para celebrar, donde se producen los intercambios sociales y económicos, se dan los encuentros entre amigos, se mezclan las diferentes formas de pensar, las distintas culturas y se “crea comunidad”. Son calles, plazas, parques, espacios intermedios entre bibliotecas, escuelas y viviendas… lugares donde convivimos y que funcionan como el “escenario” de nuestra vida pública.

¿Qué no es un espacio público? No es un centro comercial ni un lugar donde se limite el acceso por razones de vestimenta, aspecto físico, género, edad, entre otros. Sin embargo, si su función es tan clara, ¿por qué algunos espacios públicos son exitosos y otros no?

Los cuatro pilares de un espacio público exitoso

De acuerdo con el enfoque del Project for Public Spaces, la calidad de los espacios urbanos puede medirse a partir de cuatro atributos fundamentales: Encuentro, Usos y Actividades, Comodidad e Imagen, y Conexiones y Accesos.

Encuentro: Un espacio público debe estar diseñado para la diversidad y el cuidado mutuo. Su éxito se mide por la presencia de mujeres, niños y adultos mayores, así como por la capacidad del lugar para fortalecer redes ciudadanas y generar orgullo entre los habitantes. Un espacio seguro es aquel que inspira confianza y alienta la convivencia, de día y de noche.

Usos y Actividades: Para que un espacio sea atractivo, debe ser dinámico y ofrecer múltiples actividades. La presencia de comercios, espacios culturales y opciones de esparcimiento no solo mejora la vida de la comunidad, sino que también impulsa la economía local y la plusvalía inmobiliaria.

Comodidad e Imagen: Un espacio público bien diseñado debe ser limpio, seguro y accesible. La infraestructura debe permitir que las personas puedan caminar con tranquilidad, sentarse cómodamente y disfrutar del entorno sin preocupaciones. Además, la conservación del patrimonio y el diseño urbano influyen en la percepción de identidad y pertenencia.

Conexiones y Accesos: No basta con que un espacio tenga todas las características anteriores si es difícil de alcanzar. La accesibilidad es clave: los mejores espacios públicos están bien conectados con la ciudad a través de infraestructura para peatones, ciclistas y transporte público, favoreciendo la movilidad incluyente.

¿Cómo saber si un espacio público funciona?

Las comunidades pueden evaluar sus espacios públicos respondiendo preguntas clave: ¿es un lugar donde la gente quiere reunirse?, ¿es accesible para todas las edades?, ¿se percibe seguro?, ¿las personas lo mantienen limpio?, ¿predomina el peatón sobre el automóvil?, ¿se integra armónicamente con su entorno?

La planeación participativa es crucial. Cuando los ciudadanos se involucran en la creación y mantenimiento de sus espacios públicos, estos se convierten en entornos vivos y vibrantes que reflejan la identidad de la comunidad.

Espacios públicos, el reflejo de nuestra sociedad

Las ciudades son el reflejo de quienes las habitan, y la calidad de los espacios públicos es un indicador del nivel de desarrollo, equidad y seguridad de una comunidad. No basta con construir plazas y parques; es necesario mantenerlos vivos, accesibles y seguros.

El desafío no es solo de las autoridades, sino de todos. La participación ciudadana en el diseño, mantenimiento y apropiación de estos espacios es clave para lograr ciudades más humanas, integradas y vibrantes.

Ahora, manos a la obra: trabajemos juntos por una ciudad más segura, accesible, inclusiva y sustentable.

Referencias Bibliográficas

Project for Public Spaces. (1975-2024). What Makes a Successful Place? Obtenido de Project for Public Spaces: https://www.pps.org/article/grplacefeat

Es Coordinadora de Urbanismo y Perspectiva de Género de la Representación Estatal den Coahuila, de la Asociación Mexicana de Urbanistas

