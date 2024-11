El pasado mes de octubre, Tesla presentó el esperado modelo Cybercab teniendo como marco un ostentoso evento al que llamó ‘We, Robot’, haciendo alusión, quizá, al famoso libro de ciencia ficción escrito por Isaac Asimov en la década de los cincuenta. El Cybercab, para muchos una versión pequeña de la famosa Cybertruck, es un prototipo de un taxi autónomo o robotaxi, diseñado sin volante ni pedales, con el propósito de lograr un transporte público masivo “individualizado”, de acuerdo con palabras del propio Elon Musk.

A pesar de lo glamoroso del evento, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de subirse a 20 Cybercabs, circulando por las calles artificiales de un estudio de producción de Hollywood, Musk no proporcionó mayores detalles sobre el Cybercab, salvo que su precio estaría por debajo de los 30 mil dólares. El evento no terminó de impresionar a los grandes inversionistas y al día siguiente, las acciones de Tesla sufrieron una caída cercana a 9%.

Sin embargo, y más allá de la presentación del robotaxi. El evento tuvo otra sorpresa, y fue la aparición de una docena de robots humanoides etiquetados con el nombre de ‘Optimus’ por Tesla, los cuales interactuaron con los asistentes, sirvieron bebidas e incluso bailaron. Días después del evento se filtró en la prensa que los robots estaban realmente siendo asistidos por personas, al menos en lo concerniente a las conversaciones con los asistentes. Sus andanzas por el recinto y la mezcla de cocteles, sí fueron hechas de forma autónoma por los mismos robots.

Tesla no es la única empresa automotriz trabajando con robots humanoides. Otros fabricantes como BMW, Toyota, Hyundai, entre otros, están también realizando esfuerzos para entender los posibles impactos de esta tecnología en la industria. Y en concreto, dónde más potencial parece tener en el corto plazo es en el piso de manufactura.

Algunos primeros estudios apuntan a que estos humanoides podrían llevar a una tasa de sustitución del 5% al 15% de la mano de otra en una típica planta automotriz. BMW, por ejemplo, ha reportado haber realizado un piloto con muy buenos resultados donde ponían a unos humanoides a insertar partes de metal en ciertos dispositivos, como parte del ensamble de ciertos componentes del chasis.

El anterior ejemplo nos habla de lo rápido que está avanzando la tecnología en un momento en cual la escasez de personal comienza a ser un problema cada vez mayor. Un reciente estudio del CFA Institute de los Estados Unidos encontró que cerca de 6% de los nuevos graduados universitarios estarían interesados en hacer una carrera en industrias manufactureros. Sin embargo, más de 30% estaba interesado en trabajar en la industria financiera. Esto es un indicador de lo difícil que puede ser encontrar talento para áreas de manufactura, donde muchas veces las condiciones no son óptimas pues se trata de ambientes sucios o existe trabajo pesado.

En este contexto los humanoides tienen muchas ventajas: no se cansan, no se enferman, pueden trabajar 24/7, pero existen ventajas adicionales. Al utilizar robots humanoides, las empresas de manufactura pueden seguir utilizando los mismos activos con los que cuentan hoy y que son operados por personas. No es necesario modificar algo. Se trata simplemente de poner a los robots a trabajar en aquellas actividades que, por su naturaleza, no son atractivas o son de alto costo. Además, la viabilidad económica es ya un hecho: otro estudio de UP.Labs, de febrero de este año, señala que el costo laboral de un robot es de aproximadamente 12.50 dólares por hora, mientras que el de un humano ronda 30 dólares para cierto tipo de trabajos.

Así pues, la revolución de los robots en el piso de manufactura parece ser que podría ser más rápida de lo que originalmente se había pensado y quizá no estemos muy lejos de ver a Optimus y sus primos trabajando en fábricas alrededor del mundo. La gran preocupación, por supuesto, es el impacto real que tendrá la tecnología en la sustitución de empleos o, en el mejor de los casos, en la creación de nuevos puestos de trabajo con diferentes capacidades.

Profesor de IPADE Business School