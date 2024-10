Construyendo un mundo más seguro para todas y todos: la participación significativa de Taiwán en la Interpol

En los últimos años, la delincuencia internacional ha evolucionado rápidamente por el acelerado avance y fácil acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. El crimen contemporáneo se lleva a cabo en el ciberespacio, y ha tomado un carácter transnacional, organizado y anónimo, amenazando la seguridad de todas y todos sin importar las fronteras. Ante este escenario, es hoy más importante que nunca que todos los actores internacionales colaboren de manera integral para salvaguardar la justicia en el mundo. Sin embargo, aún hay una nación que no es tomada en cuenta en los esfuerzos mundiales para garantizar la seguridad internacional: Taiwán.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) fundada en 1923, es la plataforma más grande que tiene como objetivo garantizar y promover la asistencia mutua más amplia posible entre todas las autoridades de policía criminal del mundo (Art. 2 del Estatuto de la INTERPOL). Sin embargo, Taiwán no tiene acceso a sus mecanismos de cooperación ni voz en la Asamblea General de la misma, lo cual pone en grave riesgo no sólo a las y los 23.7 millones de taiwaneses que viven en la Isla de Formosa, sino a todo el mundo.

Taiwán es una nación con un robusto sistema judicial, sólidas capacidades de aplicación de la ley y amplia disposición para cooperar a nivel internacional. Año con año hemos adquirido experiencia en la lucha contra delitos transnacionales como el fraude en las telecomunicaciones, el tráfico de drogas, los ataques cibernéticos, el crimen organizado y el terrorismo. De igual manera, nuestros oficiales de policía se capacitan y actualizan constantemente para poder enfrentarse a cualquier emergencia, lo cual les ha llevado a ser reconocidos a nivel internacional por su alto nivel profesional.

Según el índice de seguridad de Numbeo, Taiwán es el 4to país más seguro del mundo, con la 4ta tasa de delincuencia más baja entre 146 países, haciendo que sea un lugar altamente atractivo para los profesionales extranjeros, según la “Encuestra sobre el Entorno Empresarial del 2024” de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Taiwán.

Como podemos observar, Taiwán opera de manera eficiente sus propios sistemas policiales y judiciales para procurar la seguridad y estabilidad en su territorio. No obstante, como todas naciones, no estamos excluidos de los grupos criminales. Actualmente, el pasaporte taiwanés brinda acceso a 163 países y regiones en el mundo sin visado, con visado electrónico o con visado al arribo, lo cual, ha provocado que se comercialice de manera ilegal para realizar actividades ilícitas. Sin embargo, no podemos obtener información en tiempo real sobre delitos, ni compartir información de inteligencia sobre crímenes graves. La ausencia de Taiwán es un gran obstáculo en los esfuerzos por prevenir y enfrentar las actividades delictivas desde su punto de origen.

A pesar de ésto, Taiwán siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar, ya sea compartiendo nuevas tecnologías para la lucha contra el crimen, información sobre casos particulares cuando ha sido solicitada o brindando asistencia a los organismos policiales de otros países para atrapar a criminales que se encontraban en territorio taiwanés, reafirmando nuestro compromiso para contribuir de manera significativa en la construcción de un mundo que sea más seguro para todas las personas que habitamos en él.

Este año, la Asamblea General de la INTERPOL tendrá como tema la “integridad policial, responsabilidad y supervisión”, valores que comparte Taiwán y que son cruciales para prevenir la delincuencia, proteger a los vulnerables y defender la justicia. Aunado a lo anterior, Taiwán reafirma, desde su posición estratégica en el Indopacífico, su compromiso con la promoción de la seguridad y la estabilidad regionales, así como su plena disposición para colaborar de manera significativa con todos los actores internacionales. Taiwán es un socio confiable, capaz, comprometido y dispuesto.

Por lo anterior, hacemos un llamado a todos los países del mundo a apoyar la participación de Taiwán en la 92a Asamblea General de la INTERPOL ¡Taiwán puede ayudar y está ayudando a hacer de este mundo un lugar más seguro!

Director General de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en México