A vivir la vida al estilo 4T

Por Arlequín

Ahora sí, pasadas las posadas, Navidad y Reyes abróchese el cinturón pues el país va a despegar este 2020.

Así es querida amiga, querido amigo, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue; y a cada país le llega su Cuarta Transformación y, venturosamente, le llegó el turno a México y a los mexicanos.

Así que este 2020 es el año de cumplir con las promesas de campaña y del primer año de gobierno, y una vez que la corrupción ha sido erradicada, que los salarios mínimos ya están por las nubes y que la inseguridad está peor que nunca, pero estable, es momento de dejar atrás el sistema de salud de cuarta y pasar al sistema sanitario de la Cuarta, pues este año México comenzará a vivir con los estándares de Canadá, Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Noruega, como fue prometido.

Trabajo, dinero y seguridad, ¡qué más podría pedir usted para ser feliz! Pues claro, salud, mucha salud. Y justo eso será lo que la 4T le procurará este año. Ya no más esperas de meses y meses para un estudio o una cirugía.

Se acabó eso de que no tenían la medicina que el doctor le recetó. Pronto, ni quién se acuerde de aquellos días en que no había una cama disponible para los enfermos que las requerían. Ahora todo será de primer mundo.

Por momentos usted no sabrá si lo están atendiendo en un hospital del IMSS, el ISSSTE, o en uno de Noruega o Dinamarca. Sobrarán camas, médicos y medicinas. Y lo mejor, ¡será completamente gratis! ¿Cómo le quedó el ojo?

2020 será también el año que quede marcado en los libros de historia como aquel en el que se empezó, desde cero, la carrera para alcanzar niveles de crecimiento económico sorprendentes, por encima de Estados Unidos y cercanos a los de China. Recuerde que la promesa es que al final del sexenio, en 2024, se crecerá 6% y el crecimiento promedio sexenal será de 4%.

Así que abróchese el cinturón de seguridad, pero afloje el cinturón del pantalón pues en este 2020 habrá mucho pan, bolillos y teleras hasta para ponernos en las orejas, como ya lo demostró el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y por la seguridad ni se preocupe. El dinero y bienes que obtenga gracias a uno de los miles de empleos que se crearán, o de la derrama que generará el crecimiento económico que se dará este año, estará más que seguro, pues luego de un año de experimentos y de un crecimiento de la violencia, vendrá un 2020 donde la paz y la seguridad regresarán al país.

Las lecciones de 2019 no fueron fáciles, pero la 4T aprendió de ellas y, ahora sí, la seguridad reinará en México. Y por si fuera poco, Genaro García Luna ya está detenido. Se preguntará usted: ¿qué tiene que ver la detención en Estados Unidos de García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón? Pues quién sabe qué tendrá que ver, pero el hecho es que el actual encargado de la seguridad pública del país, Alfonso Durazo, lo ha celebrado como si fuera un logro de la 4T, y no pierde oportunidad de mencionarlo en cuanto acto público participa.

Además de que después del tristemente célebre caso del “culiacanazo”, y de la masacre de la familia LeBaron, a don Ponchito le hacía falta celebrar algo, no le aunque que se trate de una investigación en la que él no participó, no le hace que nazcan chatos y en un país que no es el suyo. No sea usted criticón, las victorias de la justicia hay que celebrarlas sin importar dónde sucedan.

Pero sea como sea, con Garcías Lunas, o sin ellos, la cosa es que este año los homicidios dolosos, que según los datos de Durazo llegaron a un punto de inflexión en 2019, caerán drásticamente para enfilar al país hacia la pacificación prometida. No será fácil, pero nuevamente, no se preocupe, tenemos al mejor hombre al frente, no todos los Durazos han tenido un negro desempeño en materia policial.

Este será también el año de cerrarles la boca a los conservadores, fifís, neoliberales y agoreros del desastre que dicen que la cosa está mal y que se pondrá peor. Para aquellos que dicen que no solo no se creció lo prometido, sino que, como los cangrejos, la economía en 2019 fue hacía atrás y terminamos con crecimiento cero; para aquellos que critican al gobierno por el hecho de que el primer año de la 4T haya sido el más violento del que se tenga registro con más de 30 mil homicidios dolosos; para aquellos que creen que la tolerancia a los corruptos en los altos niveles sigue... Para todos ellos, 2020 será el año en el que enmudezcan del asombro.

Enmudecerán casi como lo hicieron a finales de 2019 cuando conocieron los resultados de la profunda, imparcial, independiente y sólida investigación que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, realizó y que concluyó con la exoneración del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Con eso quedó claro que su cuantiosa fortuna no fue resultado de alguna irregularidad cometida en el año que lleva en el gabinete del presidente López Obrador... Ya si años antes hizo algo irregular para amasarla es cosa de su pasado; y el político que esté libre de pecado que tire el primer inmueble.

El Presidente lo prometió y al menos 30 millones lo creyeron, y toda esa gente no puede estar equivocada, además de que él no miente nunca. Así que ni se preocupe. De que cumple, cumple; de que seremos como Noruega en salud y paz, lo seremos. Y de que creceremos al 6%, creceremos. Es cosa de que usted se relaje, sea feliz, feliz, feliz y que no crea nada de lo que la prensa fifí le diga, pues como ya lo sabe, son adversarios conservadores.

Y sí, es cierto, la economía tuvo crecimiento cero y la violencia y la criminalidad están peor que nunca, pero justo ahí estará la grandeza de la obra de la 4T, en salir de esa situación desde el fondo. ¿Qué chiste tendría hacer crecer a un país si ya lo hubiera dejado encarrilado la administración anterior? O, ¿cuál sería la gracia de pacificar una nación si los anteriores dos gobiernos lo hubieran dejado en paz?

Recuerde que estos precursores de la 4T vienen de duras batallas, de complots, de robos de elecciones, de vencer a la mafia del poder. No les gusta los retos fáciles, no son fifís, no son señoritingos, no les acomodan los caminos pavimentados, son de terracería, son de uso rudo, tienen carrocerías 4X4.

A ellos la mentada fábula de la cubeta de los cangrejos -aquella en la que cuando uno de ellos estaba a punto de salir del balde era tirado hacía abajo para regresarlo al fondo y evitar que saliera- les viene extremadamente holgada. En la 4T, ellos mismos, antes de llegar al borde de la cubeta se dejan caer al fondo para demostrar que pueden salir de ahí cuantas veces sea necesario. ¿Ya va entendiendo eso de llevar la economía a cero y la violencia al máximo? ¡Le digo! Usted tenga confianza.

Así que, volviendo al principio, abróchese los cinturones pues esto a va despegar. ¡Feliz 2020!

ME CANSO GANSO.- A PAGAR APUESTAS

Y para comenzar el año no hay nada mejor que regresar de las vacaciones y cobrar las apuestas ganadas. En este caso usted me indica a dónde puedo pasar a cobrarle si usted apostó a que el hoy exembajador de México en Argentina, Ricardo Valero, no sería cesado. Claro, usted podrá argumentar que no fue cesado sino que renunció tras presentar la carta de una doctora que dijó que su propensión a tomar lo que no es suyo se podría derivar de que padece de un “síndrome”. ¿Y el acoso sexual a una menor de edad es también es porque está malito?

ME CANSO GANSO.- MEDALLAS AJENAS

Muy bien, Estados Unidos detuvó y llevó ante un juez a Genaro García Luna y lo acusa de haber trabajado para el narcotráfico. Sin duda, un gran golpe contra la corrupción en México. Sin duda eso habla muy bien de que no hay impunidad y que al final se hará justicia. Todo eso está perfecto, pero todo eso sucede del otro lado del Río Bravo. Una gran medalla, pero para el medallero estadounidense que aquí algunos presumen como si hubieran hecho algo para ayudar a conseguirla, pero la realidad es que no han hecho nada, ni allá, ni acá, simplemente no han hecho nada.

***Fotos: Archivo El Universal