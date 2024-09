¡Vivan los Yunes!¡Vivan los Yunes!

El país tiene un nuevo héroe, y hay que reconocerlo. Si en la vida hay justicia, la noche del 15 de septiembre el presidente López Obrador deberá salir al balcón de Palacio Nacional y gritar algo como esto: “Mexicanas, Mexicanos ¡Viva la Independencia ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Morelos! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Miguel Ángel Yunes! ¡Vivan los Yunes!¡Viva la reforma judicial! ¡Viva México! ¡Viva México! No, no es una exageración, la gesta de Miguel Ángel Yunes Márquez del 10 de septiembre bien vale ser reconocida en el mismísimo Zócalo la noche del 15 por el presidente, pues Miguel, Miguelito, se levantó de su lecho de dolor y con la espalda hecha pedazos llegó hasta la tribuna del Senado para dar el voto decisivo para aprobar el nacimiento de un nuevo y puro Poder Judicial Federal y vencer a las fuerzas conservadoras que querían impedir la renovación de un poder que está solo al servicio de la oligarquía.

Los libros de historia escribirán como uno de los pasajes más heroicos y conmovedores el vivido esta semana cuando un padre abnegado tuvo que tomar el lugar de su hijo en el Senado para acudir y garantizar que no se perdiera el voto que definiría si la reforma al Poder Judicial era, o no aprobada. Miguel Ángel Yunes Linares, quien por fortuna es el senador suplente de su hijo (quién dijo que el nepotismo siempre es malo) dejó a su muchacho en el hospital, y corrió al Senado para impedir que la oposición conservadora se saliera con la suya, y lograr, junto con las fuerzas liberales andresmanuelistas, conformadas por los ejércitos de Morena, PT y Partido Verde, que se aprobara la ley que sepulta al viejo y corrupto Poder Judicial Federal y da vida un Poder Judicial Popular, en el que el pueblo pondrá, y el pueblo quitará a jueces, magistrados y ministros.

Reaparecen padre e hijo, Miguel Ángel Yunes Linares y Márquez en discusión de reforma judicial. Foto: Especial

Pero, como de casta le viene al galgo, el pequeño Miguel hizo acopio de fuerzas y salió del hospital para llegar con su dolor a cuestas hasta al Senado, retomar su escaño, relevar a su viejo, y cubrirse de honor al votar a favor de la reforma de AMLO. Quizá la acción de Yunes sería muy encomiable, si fuera un legislador de las fuerzas liberales andresmanuelistas, pero se vuelve heroica debido a que el gran Miguel y su valiente padre y tocayo, pertenecían en ese momento al partido de los adversarios, a los conservadores del PAN. “Traidor, traidor, traidor, gritaban rabiosos los legisladores panistas a los Yunes pero la piel de estos héroes tiene la dureza de una roca, pues lo mismo le dijeron al padre Yunes cuando después de haber sido un priista y un operador salinista, se convirtió en un derechista del PAN, así que esas descalificaciones no ofenden la ambidiestra ideología política de los Yunes, quienes, en contraste, recibieron los aplausos y porras de los senadores de Morena y aliados, que sí saben reconocer a un héroe cuando lo ven de cerca. Una vez más, quedó demostrado que las puertas del cielo de la trasformación son muy grandes, pues por ellas han pasado, por ejemplo, Manuel Bartlett, con todo y propiedades; Javier Corral con sus desvíos millonarios; los Yunes con sus topillos y militancia en la mafia del poder y muchos otros, otrora villanos, que se han arrepentido, y con ello, se han salvado. Puede ser que estos políticos hayan cometido uno que otro pecadillo, o peculadillo, pero están arrepentidos y han sido perdonados por nuestro señor de la 4T. El verdadero amor no se demuestra dejando entrar a la 4T a personas honestas y probas, eso es muy fácil, el verdadero amor, se demuestra abriendo el corazón, las candidaturas y la cartera, a pecadores como los Yunes, que, con una buena acción, en este caso un voto, quedan absueltos de todo lo malo o ilegal que pudieran haber hecho antes. Y sí, si es necesario, se les deben perdonar delitos, fraudes, insultos, a cambio de que salven sus almas y entren al redil. Es un tipo de impunidad con causa. Los corruptos neoliberales no pueden entender esta filosofía de la 4T, y llaman traidores a los que dejan sus filas para seguir la luz de la transformación, y atender el llamado del líder máximo de la transformación, que lo único que quiere es que estos impuros salven sus almas. No se dan cuenta que la 4T es capaz de hacer ver a los ciegos, sanar a los leprosos, enderezar cojos y purificar a los panistas y priistas.

López Obrador en su mañanera del 12 de septiembre. Foto: Captura

Los Yunes son el testimonio más reciente de que el padre puede haber sido operador de Carlos Salinas; empleado de Vicente Fox; funcionario de Felipe Calderón y haber estado acusado de enriquecimiento ilícito, e incluso de pederastia, y el hijo, acusado de delitos electorales, pero al final, son seres humanos que han escuchado el llamado divino y hoy dicen con gran fe: “hágase tu voluntad así en San Lázaro, como en el Senado”. Es por eso que mientras otros los llaman traidores, el padre de la transformación tendría que reconocerlos, y este domingo gritar a todo pulmón: ¡Viva Miguel Ángel Yunes Linares! ¡Viva Miguel Ángel Yunes Márquez! ¡Vivan los héroes que nos dieron Patria! ¡Vivan los Yunes!¡Vivan los Yunes!

ME CANSO GANSO. – Voto o bote

No hay mejor manera de convencer a un político opositor que una dosis de las píldoras del Doctor Adán. Plata o plomo; voto o bote, esa es la nueva manera de convencer a los legisladores de que deben de votar por las iniciativas del oficialismo, y más si ellas vienen del Presidente. Pero, tan gánster es el que extorsiona y amenaza a un senador, como aquel que, por intereses, y sabiendo que tiene problemas legales, lo hizo candidato y le permitió llegar al Senado, y además autorizó que su padre, un pájaro de cuenta, fuera su suplente. Esas son mafias, y no las de los Corleone o los Tattaglia.