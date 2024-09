AMLO, plan con maña

El peor defecto que tienen los conservadores, y los críticos del mejor presidente que ha tenido México, no es su hipocresía, ni su doble moral, sino su ingenuidad.

Claro que el Presidente sabe que el IMSS-Bienestar y el sistema de salud del país no es mejor que el de Dinamarca. Sus críticos son los únicos que no se dan cuenta de que esto es una mentira, pues el pueblo desde luego está consciente de que el sistema sanitario mexicanos no es, ni remotamente, mejor que el danés.

De plano sus críticos son tan crédulos e inocentes que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador les tuvo que dejar en claro que lo de Dinamarca no es cierto.

El martes, durante la conferencia de prensa mañanera, una periodista le preguntó al Presidente.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Presidencia

- Presidente, eso que dijo usted ayer en su informe, de que el IMSS-Bienestar es mejor que Dinamarca, ¿fue una broma?

- “No, no, no”, respondió AMLO.

¿O fue para hacer enojar a sus opositores?

- “También. No para hacerlos enojar, sino para que hubiera miga, eso para que tuvieran algo que decir… yo les voy a dar nota...”

- Ah, ¿fue plan con maña?

- “Claro”.

Señalan inconsistencias en transición a IMSS-Bienestar

Ya entendieron señores neoliberales, se trata de hacerlos enojar, es plan con maña, son declaraciones para que la prensa tenga nota, pero no es la verdad, así que no sean inocentes. ¿En verdad, se han creído todo?

En serio piensan que la gasolina no ha subido de precio, que tenemos independencia energética, que el país no se ha endeudado. ¿Pues qué ustedes adversarios no saben leer?

Desde luego que todo es falso, según datos de Pemex la gasolina cuesta hoy 23% más de lo que costaba al inicio del obradorato, es puro cuento que no haya subido el precio. Según la información oficial de la Secretaría de Energía, seis de cada 10 litros de gasolina y diesel que se consumen en el país son importados, la mayoría provienen de Estados Unidos. Entonces ¿cuál independencia energética? Y, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, AMLO dejará a México endeudado, pues a finales de julio el adeudo era de 16 billones 405 mil 182.7 millones de pesos. Según las proyecciones de la misma dependencia, la deuda pública para final de este mes representará casi la mitad (49.7 por ciento) del Producto Interno Bruto, su nivel más alto en cuatro años.

Ahí están los datos señoras y señores fifís, si pese a ello, siguen creyendo en todo lo que les dice el Presidente, tienen un problema.

Los precios de los combustibles son los más altos en la historia, indican datos oficiales. Foto: Archivo | El Universal

¿A poco también se creyeron eso de que AMLO terminó con la corrupción, que este gobierno ya no es como los anteriores? Ja,ja,ja, de veras que están muy dormidos, su odio al Presidente los ciega, le creen ciegamente.

Solo recuerde que el escándalo más grande de corrupción, el fraude en Segalmex, se dio en este gobierno del presidente López Obrador. Acaso no se enteraron de que en Seguridad Alimentaria Mexicana se robaron 11 mil millones de pesos. Esta dependencia, creada por AMLO en 2019, está encargada de garantizar la independencia alimentaria, distribuir productos básicos a los más pobres y contribuir al rescate del campo. Pues ahí, en esa dependencia creada para “ayudar” a los más pobres, se dio la llamada Estafa Maestra de la 4T. En la anterior Estafa Maestra, la del sexenio de Peña Nieto, el robo fue de 7 mil 600 millones, es decir, esta transa morenista superó por 3 mil 400 millones a la priista. Todo este escándalo fue público, así que si usted, don crítico de la 4T, quiere creerle al Presidente eso de que acabó con la corrupción, pues, ni cómo ayudarlo.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Y la más increíble. Ya si usted se cree esto, es porque, de plano, es un aspiracionista clasemediero, que no entiende nada. El Presidente grita a los cuatro vientos que pacificó al país, que hoy en México la gente puede vivir tranquila y cuidada por la Guardia Nacional, que él solito creo. Por supuesto que usted no puede ser tan ingenuo de pensar que esto es verdad, pues los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dan cuenta de que en este gobierno se han cometido, hasta ahora, 196 mil 638 homicidios dolosos, mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto cerró con 157 mil 158 homicidios y el de Felipe Calderón, padre de la guerra contra el narco, hubo 121 mil 613 víctimas mortales. Solo un descerebrado, o un fifí, podrían creer que el país es más seguro que hace 12 años.

Rosa Icela Rodríguez admite aumento de homicidios dolosos. Foto: Presidencia

Desde luego que todos los que quieren y aman a la 4T saben que todo lo dicho por el jerarca, son mentirijillas dirigidas a los adversarios. Un verdadero cuatroteista sabe que la cosa no está tan bien como lo dice el señor Presidente en el Zócalo y en sus anuncios de radio y televisión, pero mientras él cumpla puntualmente con la entrega de dinero a jóvenes, ancianos, estudiantes, campesinos, y demás beneficiarios de los programas sociales, lo demás es lo de menos. Miénteme más que me hace tu maldad feliz.

Queridas lectoras, queridos lectores, ¡el pueblo no es tonto, tonto es el que cree que el pueblo es tonto!.

Si el pueblo fuera tonto ¿usted cree que habría votado por Claudia Sheinbaum, que hubieran querido que se le construyera un segundo piso a la transformación de AMLO? Claro que no, ni que los apoyadores de la 4T fueran tan ilusos que los conservadores. Ellos saben que todo es un plan con maña.

Claudia Sheinbaum recibe constancia como presidenta electa . Foto: Especial

ME CANSO GANSO. - ¿Habrá un Judas?

Como usted quizá lo sepa, a este Arlequín le fascinan las apuestas en materia política. Así que ahí le dejó una.

Hoy hay 48 senadores de oposición que han dicho que votarán en contra de la reforma del Poder Judicial creada por el presidente López Obrador. Si solo uno de ellos no cumple su palabra, y vota a favor, o si no asiste a la sesión de la próxima semana, la mayoría de Morena en el Senado aprobará la reforma que, entre otras cosas, saca de sus puestos a todos los jueces, magistrados y ministros, para que unos nuevos sean elegidos por el pueblo. Así las cosas, usted apuesta a que:

A) Se mantienen firmes todos los senadores y senadoras de oposición y detienen la reforma.

B) Hay un judas y Morena logra aprobar la reforma de AMLO

El Arlequín va por la B.

El próximo viernes aquí nos vemos para saber el resultado. Hasta entonces.