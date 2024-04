Recomendaciones para el debate

El domingo seremos testigos del primer debate entre las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República, y este su Arlequín de cabecera, tiene algunos consejos para las y el aspirantes, pero como aquí en este país desde el 2018 el pueblo es primero, y es el que manda, la primera recomendación es para usted. Siguiendo los consejos de Salomón Chertorivski, compre o prepare una buena cantidad de palomitas, invite a un compadre, compre su cerveza preferida, póngase la camiseta de su equipo favorito y ¡arránquese! a disfrutar agarrón presidencial.

Las recomendaciones para Sheinbaum 1.- Ponerse un detente con la imagen del sagrado corazón de Macuspana

2.- Llevar una cartera con 200 pesos y decirles en algún momento a Xóchitl y Máynez que se la va a guardar bien pues no se la vayan a robar.

3.- Llevar una fotografía de García Luna y Felipe Calderón para que cada sacarla cuando le digan que este gobierno ha tenido más homicidios que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Ella deber mostrar la foto a la cámara y decir convencida que los culpables de los malos resultados del actual gobierno son el expresidente y su entonces secretario de Seguridad Pública. Si ha funcionado por casi seis años, seguro vuelve a servir.

4.- Tener a la mano una tarjeta escrita, con letra clarita por favor, por el doctor Hugo López Gatell, para que se defienda si le dicen que el país manejó muy mal la pandemia o por si le dicen que el desabasto de medicamentos esta peor que nunca.

5.- Mencionar en cada segmento frases originales como: “por el bien de México, primero los pobres”; “abrazos, no balazos” o “Yo ya no me pertenezco”, para que se vea que habrá diferencia con el gobierno saliente.

Claudia Sheinbaum. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Las recomendaciones para Xóchitl Gálvez 1.- Levar una charola gelatinas. En el momento más oportuno, las puede sacar para demostrar humildad cuando le argumenten que es millonaria y que, según los infalibles “otros datos” de AMLO, sus empresas han obtenido sospechosos contratos por más de mil 500 millones de pesos. Con esos postres podrá demostrar que si ella tiene millones es porque empezó muy temprano su carrera como emprendedora, y que con su esfuerzo y estudios que pasó de una sencilla niña gelatinera a ser una próspera empresaria constructora de edificios inteligentes.

2.- Una carta firmada por el Papa Francisco en la demuestre que juró ante él, en su vista al Vaticano, que no desparecerá los programas sociales, pues, aunque en la Constitución dice que están garantizados, mucha gente no lo cree.

3.- No llevar a “Alito” Moreno y Marko Cortés, pues más vale sola que mal acompañada. Tampoco, llevar a debate a Santiago Creel, pues está mas salado que un bacalao, y como él siempre ha perdido en todo, no sea que le haga perder el debate.

4.- Llevar un tubo de ensayo lleno con su sangre, y a un notario público, por si tiene que firmar algo, pues se va a ver muy feo que se esté picoteando los dedos en cadena nacional, y es sabido que a ella le gusta firmar sus juramentos con tinta sangre del corazón.

5.- No pegar chicles en el atril o en la silla. De paso, revisar que la silla esté firme y bien colocada para que no se vaya a tambalear.

6.- No llegar al debate en bicicleta pues, además de que va a estar sofocada, con tanto político cercano se la pueden carrancear.

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Las recomendaciones para Álvarez Máynez 1.- No hacer nada, comer palomitas, tomar una cervecita y llevar bien limpiecitos sus tenis fosfo-fosfo. Para el buen Máynez, no hay más recomendaciones, pues él solo va a cuidar sus cuatro o cinco puntitos necesarios para que Movimiento Ciudadano mantenga su registro y el entregue buenas cuentas al dueño del Changarro, el conspicuo Dante Delgado. Si acaso, además de la cheve y la botana, valdría la pena que también llevara unas cuentas tarjetas de presentación para que algunas personas sepan quién es.

Foto: Cortesía

ME CANSO GANSO. – El invitado que falta en el debate. - Morena, PT, PVEM, PAN, PRI, PRD, MC estarán representados en el debate de este domingo, solo falta el representante del partido que manda en varios estados y regiones del país, el que pone y quita, acaso de manera mortífera, a candidatas y candidatos. Quizá, ahora el crimen organizado también querrá participar en el debate, porque en la elección sí que está participando.

Pobladores controlan el paso a Frontera Corozal, en Chiapas, para protegerse del crimen. Foto: Especial