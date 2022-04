Quinceañeras del bienestar

¿Quién dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere a las clases medias? Si usted piensa de esta manera, con todo respeto le digo: ¡tenga para que aprenda!

La bienaventurada Cuarta Transformación, y su líder máximo, piensan en todos los mexicanos, desde luego, primero en los pobres, pero para todos hay en este paraíso.

Tiene programas para adultos mayores, para personas con discapacidad, para jóvenes que están construyendo el futuro, para madres solteras, para agricultores que siembran árboles frutales y maderables, entre otros varios. Pero para los aspiracionistas, los clasemedieros y lo machuchones también hay, cómo de que no.

Si usted, a diferencia del pueblo bueno, gusta del lujo, aspira a tener más de un par de zapatos y otras excentricidades, la Cuarta Transformación tiene le tiene algo irresistible. Por solo 250 mil pesos por hora podrá ser la envidia de sus amigos aspiracionistas, y tendrá la oportunidad de disfrutar de la boda de sus sueños, o darle a su hija una inolvidable fiesta de 15 años, a bordo de un avión que no tiene ni Obama, ni Biden: el avión presidencial del gobierno mexicano, el TP-01.



El poderoso Boeing 787 Dreamliner, de fabricación estadounidense, puede ser suyo por una, o las horas que lo necesite, gracias a que la Cuarta Transformación lo ha entregado a la empresa militar Olmeca-Maya-Mexica que se encargará de rentarlo para cualquier tipo de celebraciones, para buen guateque entre las nubes.

Si usted está próximo a realizar una boda, bautizo, graduación, cumpleaños o fiesta de 15 años, el José María Morelos y Pavón, lo tiene todo: amplios y lujosos espacios, asientos de piel, baños de lujo, recamara, oficina y capacidad para 80 invitados.

Cómo una sugerencia de este Arlequín, que siempre está pensando en su economía, la empresa militar podría hacer paquetes para que los festejados no tengan que pagar varias horas de vuelo, sino simplemente que él, la, o los festejados acompañados de sus invitados VIP, realicen un sobrevuelo en la ciudad y luego que en tierra continúe la fiesta hasta que el cuerpo aguante. Claro, como las largas y estridentes limusinas que rentan por la zona de la Lagunilla, pero en avión con quemacocos ¿Se imagina usted dominando la maravillosa vista de los volcanes o la costa del Pacífico mexicano? ¡Una fiesta de ensueño!



Por ejemplo, la empresa militar podría armar el siguiente paquete, y tratar de que costara un piquito más de los 250 mil pesos del vuelo:

Paquete Barbacoa de hoyo

-Traslado de los invitados del zócalo de la CDMX al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La salida es a las 5 de la mañana para poder hacer 40 minutos al nuevo megaeropuerto de México.

-Llegada al AIFA y desayuno que incluye la mejor barbacoa del mundo, que se produce a unos cuantos kilómetros del aeropuerto, en Hidalgo –Omar Fayd dixit.



-Ceremonia religiosa en la pista del Aeropuerto.

-Abordaje del Avión Presidencial, al que si usted lo desea, se le puede colocar (con un pequeño costo extra) un arreglo floral en la punta y un gran moño en la cola, que haga juego con el color del vestido de la novia o de la quinceañera.

-Vuelo redondo AIFA-Aeropuerto Benito Juárez-AIFA, incluye una vuelta por la CDMX y un sobrevuelo al Ángel de la Independencia. Duración de una hora.

-Aterrizaje en el AIFA y traslado al Museo del Mamut.



-Comida buffet con tlayudas, doraditas, chanchamitos y aguas frescas de frutas de la estación.

-Baile con música a cargo de la orquesta y el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional.

-Salida hacia la CDMX, y llegada al zócalo, a la hora que se pueda, pues ya ve como se pone el tráfico por la noche.

Dado que la mayor parte del personal que interviene en este servicio es militar, y que no percibe más que el sueldo que le paga la SEDENA, la firma Olmeca-Maya-Mexica puede dar precios bajos para que hasta los fifís reciban beneficios del gobierno de la transformación, que tanto critican.

Piense, al avión le caben, por la conformación que tiene, 80 pasajeros cómodamente sentados en espaciosos asientos, por lo que por cada invitado usted estaría pagando solo 3 mil 125 pesos, por persona. Desde luego, no es barato, pero piense el paquetazo que se dará con sus amistades, familiares y los envidiosos vecinos del barrio cuando les envíe finas invitaciones en las que diga: “Esperamos que nos acompañe a la recepción que se llevará a cabo a bordo del avión presidencial TP-01”.



Y lo mejor de esto es que el avión, que no se pudo vender, y no salió ni en rifa, ahora será una máquina de hacer dinero, pues no dude que habrá hasta golpes o esperar meses para conseguir una reservación. De hecho, las fuerzas armadas deberían pensar en comprar pronto otro avión similar para atender la demanda que seguramente tendrá este nuevo servicio de aerofiestas.

Y si el negocio comienza a crecer, la corporación Olmeca-Maya-Mexica podría pensar en rentar la plancha del zócalo para fiestas más grandes, fiestas de las buenas. Imagínese casarse en la Catedral y hacer la fiesta en el zócalo con grandes pancartas de la 4T.

El lujo barato y las extravagancias no van con la Cuarta Transformación, pero el movimiento revolucionario tampoco está peleado con la obtención de recursos. Con las ganancias que deje la frivolidad de los fifís se pueden pagar más apoyos para los pobres. De hecho, se puede hacer un programa para que parte de los dineros de las aerofiestas se destinen a celebraciones de quince años para personas a las que sus padres no les puedan costear un festejo. Quinceañeras del Bienestar, podría llamarse.

Piénselo, el fiestón de sus sueños entre las nubes. Pi, pi, pi, pi, pi…

ME CANSO GANSO. - Salón de fiestas con alas



El avión presidencial acabará por costar a los contribuyentes poco más de 5 mil 700 millones de pesos, pues recuerde que fue adquirido a crédito. Si esto le parece caro, solo pregúntese cuántos países ricos en el mundo tienen salones de fiestas con estas características, y que otro gobierno neoliberal o de izquierda brinda a sus ciudadanos este tipo de servicios. Y todavía duda de que estamos viviendo un “momento estelar” en la historia de México. Haga usted a un lado su mezquindad, por un momento, solo por un momento.