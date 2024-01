Los 77 millones de mexicanos conservadores

Es increíble cuanto conservador anda suelto en el país. Mire que seis de cada 10 de los 129 millones de mexicanos, es decir unos 77 millones de personas, son capaces de decirse inseguros en sus ciudades con tal de hacer quedar mal actual gobierno de la Cuarta Transformación.

Es increíble que después de cinco años no entiendan que el país está en paz, que solo los que andan comprando drogas y metiéndose con los criminales son los que acaban muertos, que no se den cuenta de que la política de abrazos y no balazos ha sido un éxito, es injusto, e incluso es una traición al movimiento, pues da argumentos a favor de los conservadores.

La traición siempre lastima, pero hiere de muerte cuando llega de aquellos que dijeron estar convencidos de la transformación. Es lógico que los fifís aspiracionistas de la alcaldía capitalina Benito Juárez, gobernada por el PAN, se digan sentir seguros, que más se podría esperar de los clasemedieros de la Colonia del Valle, tantas veces señalados por el presidente López Obrador por su clasemediarismo y falta de austeridad. Pero, lo que es verdaderamente ingrato es que casi todos los comprometidos ciudadanos de Fresnillo, Zacatecas (96%), digan que no se sienten seguros y que coloquen este municipio gobernado por Morena como el de peor percepción de inseguridad en país, según los datos más recientes del Inegi.

Y, para agregarle insulto al daño, este municipio está gobernado por un morenista de abolengo, Saúl Monreal; y el estado, por su hermano, David Monreal, también un conspicuo morenista; ambos, son hermanos de un morenista de las grandes ligas, que gobernó Zacatecas, e incluso buscó el año pasado ser presidente de la República, el senador Ricardo Monreal. Eso sí hiere.

Y no es que las extorsiones, la falta de garantías para transitar por las carreteras del estado, o unos que otros colgados en un puente vehicular de Fresnillo, o que haya jornadas en las que aparezcan regados 17 cuerpos en tres municipios de zacatecanos, 10 de ellos en Fresnillo, sean lo que esté ocasionando que los fresnillenses se sientan inseguros, la única explicación lógica es que el hecho de que estas imágenes aparezcan en las primeras planas de los diarios y en los noticiarios de televisión y radio ocasionan que se metan en sus mentes frágiles y les despierten el conservador que por años han llevado dentro, y que está ahí, profundamente escondido desde que el apellido Monreal estaba asociado al PRI y al PRD.

Esto mismo está sucediendo con los renegados que aseguran que en el país persiste el desabasto de medicamentos y que sostienen que la farmacia más grande del mundo ubicada en Huehuetoca no tiene todas las medicinas como lo prometió el Presidente, solo porque lo leen en los medios de comunicación.

Son los mismos que no comprenden que el hecho de que un ciudadano viaje solo en un avión de Mexicana, la nueva línea aérea del gobierno, no es porque la gente no quiera ir hasta el AIFA para viajar en ese vuelo, o que no le de confianza la aerolínea, sino que este gobierno está dando la oportunidad a un ciudadano de vivir una experiencia que muy pocos mexicanos tienen, la de viajar en un jet privado. En sus mentes se le quiere sembrar la idea de que se trata de un fracaso y no lo que en realidad es, una exitosa política contra le desigualdad.

En estos meses previos a las elecciones usted debe estar muy pendiente de la información, son días cruciales, vea la mañanera, vea, en cualquier medio que sea el que aparezca, a Lord Molécula, vea los noticiarios de las televisoras del gobierno, para que no se deje engañar.

No flaqueé en este momento, cuando lo mejor está por venir, ya tiene paz y seguridad, salud como en Dinamarca, trenezote, refineriota, su farmaciota, y si la transformación sigue tendrá su pensión de jubilación al 100%. Claro que ningún país en el mundo, por rico que sea, otorga pensiones de 100% de su último sueldo a todos sus jubilados, pero eso es simplemente porque viven bajo regímenes atávicos como el capitalismo o el socialismo, y este tipo de bienestar para la población solo se puede alcanzar bajo el régimen del “humanismo mexicano”, creado por el actual presidente y padre de la Cuarta Transformación.

Pero todo ese bienestar que está por venir no llegará si usted es uno de esos 77 millones de personas que se dejan influenciar, no sea uno de ellos, no regrese al pasado, que no lo conviertan en un conservador. Resista.

ME CANSO GANSO. – La Cuarta Extorsión. - México es un país en donde el derecho de piso y la extorsión ha alcanzado desde las grandes empresas hasta loa vendedores de paletas y chicharrones en las calles, estos últimos pequeños comerciantes, así como polleros, limoneros y muchos otros han dicho que tienen que tributar 20 por ciento de sus ganancias al crimen organizado. La extorsión es quizá el único ámbito en el que la autollamada “Cuarta Transformación” ha sido exitoso en lograr la igualdad. Lo mismo extorsionan al empresario rico, que al paletero pobre. ¿No sería más honesto llamar a este periodo de la vida del país como el de la ”Cuarta Extorsión”?