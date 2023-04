La nueva nacionalización: abarrotes don Andrés

Y finalmente, pasó lo que tenía que pasar. Se les advirtió que el gobierno español debía pedir perdón al pueblo mexicano por la matazón y el saqueo de hace 500 años, y se rieron del supremo gobierno; subestimaron a la Cuarta Transformación, creyeron que la cosa no iba enserio, y ahora, Iberdrola, la gigante ibérica de generación de energía eléctrica, se quedó sin 13 plantas en México. En apego a la justicia – quizá no a la ley-, la 4T pudo haber expropiado a Iberdrola las 13 plantas de generación en México, pero, justa y generosa como suele ser, pagará a la compañía española unos 6 mil millones de pesos por ellas.

Ustedes, queridas lectoras, queridos lectores, están asistiendo a un hecho histórico, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador nacionalizó estas plantas y con ello, aseguró que 60% de la energía eléctrica que México demanda sea generada por la Comisión Federal de Electricidad. Porfirio Díaz entregó a fines del siglo XIX la generación y distribución de energía eléctrica a los extranjeros; en 1960, el presidente Adolfo López Mateos, la nacionalizó; el gobierno neoliberal de Carlos Salinas modificó, a principios de los años 90, la ley y comenzó a permitir la inversión privada y los gobiernos siguientes del PRI y el PAN fueron abriendo cada vez más el sector a los capitales privados y extranjeros, hasta que les apareció su 4T, y ahora va de retro. Iberdrola, no solo cometió el pecado de ser española, sino que desafío al líder máximo de la trasformación, tuvo la osadía de darle empleó al enemigo acérrimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, le dio una chamba a Felipe Calderón.

Y, antes de que aparecieran por ahí contratos con Genaro García Luna, los españoles prefirieron vender sus fierros y no arriesgarse a que se los expropiara el supremo gobierno. Pero, este acto patriótico ya es parte de la historia, ahora hay que ver hacía adelante, pues hay muchas otras nacionalizaciones, o de plano expropiaciones, que están por venir. Y, este Arlequín, sin importar que sean días de guardar le adelanta lo que pronto leerá en los diarios y escuchará en los noticiarios: las privatizaciones que están por llegar. El ángel guardián de Macuspana, se la va a aparecer al “Diablo” José Antonio Fernández, director general de FEMSA, firma propietaria de las tiendas Oxxo y de la mayor embotelladora de Coca-Cola en el mundo, entre otros muchos otros negocios en México y el mundo. El presidente ya ha dicho muchas veces que las sucursales de Oxxo, extendidas por el todo el país, pagan menos por la energía eléctrica, que cualquier familia mexicana o cualquier pequeña tienda de abarrotes. “Los Oxxos pagan menos luz que una familia, proporcionalmente a lo que se consume.

García Luna no es “Pepe El Toro”

Los Oxxos pagan menos luz que una tienda de abarrotes. El abarrotero tiene que tener su tiendita apagada, tiene que desconectar sus congeladores, sus refrigeradores para no pagar tanto por la luz. En cambio, ustedes van a un Oxxo y aunque sea de noche está todo iluminado (estos tontos iluminan de noche cuando todo es claridad), porque pagan menos”, afirmó López Obrador, quien asegura que las reformas en materia energética emprendidas en el “periodo neoliberal” se hicieron para beneficiar a las empresas y en contra del pueblo bueno. Así que te digo Iberdrola, para que entiendas Oxxo. Cualquier día de estos estos, los mexicanos nos desayunaremos con la noticia de que ya la compraron al “Diablo” sus 20 mil tiendas en todo el país, y que cambiarán ese nombre si sentido de Oxxo, por el de Abarrotes don Andrés. Y, ya en la mira de la 4T, don José Antonio también podría perder la propiedad de las embotelladoras de Coca-Cola, gaseosas a las que el presidente suele llamar aguas negras, y que ha pedido a los mexicanos a evitar su consumo. Así, se podría acabar de un plumazo, o, mejor dicho, de un decretazo de expropiación, la venta de Coca, Fanta, Sprite y demás marcas de esa familia estadounidense de bebidas. Por razones sanitarias, las embotelladoras ahora solo producirán aguas frescas de frutas naturales de temporada y sin nada de gas.

Refrescos Bienestar, podría llamarse la nueva bebida 100% mexicana. Y también podrían nacionalizarse todas las salas de cine. El Presidente ya ha advertido de películas clasistas, racistas y subversivas, como la última llamada “Que viva México”, dirigida por el cineasta Luis Estrada. AMLO opinó que la cinta ¡Que viva México!" es un “churro” para consumo de los conservadores y, aunque confesó que no la ha visto, dijo tener diferencias con el cineasta Estrada Es un “cineasta buenaondita, progre buenaondita (...) Tengo problemas ya con ese director porque de las últimas películas que vi, porque no soy muy aficionado al cine, fue “El Infierno” y me pareció clasista y racista”, dijo. Así que cadenas de cines, e incluso plataformas digitales, como Netflix, deben de tener mucho cuidado, pues en aras de mantener la unidad nacional, la 4T puede ser muy malaondita con ustedes y podría decidir tomar las producciones cinematográficas en sus manos y encargar a las Fuerzas Armadas la operación de cines en el país, en dónde solo se exhiban películas de directores con los que el señor Presidente no “tenga problemas”.

Metidos en temas de comunicación, también televisoras y radiodifusoras deben de poner sus barbas a remojar, pues les pueden llegar los vientos de la transformación y sus concesiones podrían quedar salir volando y ser revocadas. Si no se moderan, si no se resignan a perder los privilegios que les otorgaron los gobiernos conservadores e insisten en oponerse a la trasformación, les pueden aplicar el Plan Iberdrola, con la gran diferencia de que no habrá compra millonaria, pues el espacio radioeléctrico es propiedad de la nación, y los fierros se pueden comprar al mejor postor. Y, talento para armar la programación, ese hay de sobra en la 4T. Imagínese nada más este dream team: el productor de todos los programas de la 4Tv será el objetivo periodista y héroe de mil batallas, Epigmenio Ibarra. Los programas de entretenimiento y culturales, estarán bajo la responsabilidad de la poetisa Layda Sansores, quien ha logrado revolucionar la industria con su programa “Martes del Jaguar”.

El encargado de la barra informativa será el sobrio académico Jenaro Villamil. Y, desde luego, la conducción de todos los informativos de esta televisora será la dama del buen decir, la señorita Liz García Vilchis. Finalmente, y para evitar problemas a futuro, el señor Elon Musk debe de ir tomando nota, pues ya tiene varias tarjetas amarillas por parte del presidente por la manera en la que se maneja la red social de la que es propietario, Twitter. Incluso, AMLO ha dicho que está pensando que su gobierno pueda crear su propia red social como alternativa a Twitter y Facebook. Así que si don Elon no se alinea a la trasformación su planta de Tesla en Nuevo León podría estar sujeta a ser nacionalizada para que el gobierno produzca sus propios Automóviles del Bienestar y la fábrica cambiará de nombre, pasará de ser “Gigafactory 5”, como la denomina Tesla a “Gigafactory 4T”. Aquí se enteró antes que nadie de las próximas nacionalizaciones, ahora están ustedes bien informados. ME CANSO GANSO. – Y a Garduño, le hacen los que el viento a Juárez. - En días pasados, en su conferencia de las mañanas el presidente López Obrador explicó, según sus datos, el origen de la frase “le hacen lo que el viento a Juárez”. Quién sabe si el cuento del presidente sea real, pero lo que sí es real, muy indignante, es que el número de migrantes extranjeros que fallecieron luego de que los dejaron encerrados en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, se elevó a 40. Y aún más oprobioso es que al titular del INM, Francisco Garduño, esa tragedia le ha hecho lo que el viento a Juárez.