Gracias a la vida, que me ha dado a AMLO

Aunque todavía falta mucho tiempo para la elección presidencial, es bueno empezar a revisar los éxitos y logros que ha tenido la -alabada sea- Cuarta Transformación y las bendiciones que sobre el pueblo ha derramado nuestro señor Presidente.

Que lejano está ya aquél 2018, época en la imperaba la corrupción, la violencia criminal golpeaba con fuerza a las ciudadanía y la pobreza y la desigualdad eran ofensivas en México. Pero, la pesadilla terminó y es como haber pasado de vivir en el infierno neoliberal, a estar en el paraíso del humanismo mexicano, en menos de cinco años. ¿Quién puede hacer eso en tan poco tiempo?

Ya solo hay 156 mil muertos por homicidios en este edén. Sí, son más que los de Fox, más que los de Calderón y mucho más que los de Peña. Pero lo que usted no ve es que se revirtió la tendencia, que los asesinatos tuvieron un “punto de inflexión”, mismo que no se habría alcanzado si los gobiernos neoliberales y garcíalunianos hubieran seguido en el poder.

Pero para que usted entienda estos conceptos tan elevados como el de la “inflexión” y que comprenda que estamos mejor ahora que hay más asesinatos dolosos, que antes que había menos, tendría que haber tenido una educación en universidades de calidad mundial y no en la UNAM, que se volvió un nido de derechosos aspiracionistas.

Lo anterior me da paso a hablar de las Universidades para el Bienestar "Benito Juárez García", de donde están egresando las nuevas mujeres y los nuevos hombres de ciencia. Los nuevos López-Gatell, futuros Nobel de Medicina. Los nuevos ingenieros y arquitectos que, influenciados por la escuela del militarismo temprano, construirán los próximos trenes que moverán a México y los cientos de refinerías que el país necesita para seguir con su desarrollo y cuidado del medio ambiente. De estas universidades de talla mundial están egresando los nuevos geógrafos que son capaces de identificar verdaderos derrames de petróleo en el mar, no como los de ahora, que a cualquier manchita de 400 kilómetros le llaman megaderrame y hacen tremendo escándalo.

Y, en algunos años, llegarán a estas aulas universitarias las primeras generaciones de estudiantes, que en primaria y secundaria estudiaron con los nuevos libros de texto, y, afortunadamente, ya estarán descontaminados de materias neoliberales como matemáticas e inglés, y serán expertos en historia de la 4T y herbolaria, disciplinas que les permitirían entrar con grandes ventajas al mercado laboral global.

Y, si en materia educación pronto estaremos en los primeros lugares del mundo, en salud ya lo estamos desde hace rato. Pese a la pandemia, nuestro sistema sanitario es ya como el de Dinamarca. De hecho, la pandemia nos cayó como anillo al dedo. El peor momento en la historia moderna del mundo llegó cuando teníamos el mejor gobierno del planeta, somos un pueblo amado por Dios, cualquiera que sea en el que usted crea, pues nos amparó enviando a la 4T que nos resguardó del virus. Y aquí también se logró tener un “punto de inflexión”, en este caso en el número de muertes, pues, aunque hubo, al menos, 700 mil, quién sabe cuántas podría haber habido si el gobierno no hubiese reaccionado tan eficientemente como lo hizo. Incluso, de la tragedia, el pueblo mexicano sacó provecho, y hoy, gracias a las grandes mentes el país, ya casi cuenta con su propia vacuna. La vacuna Patria, 100% mexicana, alguno de estos días podrá ser aplicada y protegerá a los ciudadanos contra la primera cepa de Covid, esa que atacó con fuerza al mundo en 2020. Y, cómo lo difícil es empezar, algún día se desarrollarán en México las vacunas para las cepas que estén vigentes, Roma no se construyó en un día.

Otro de los grandes éxitos de la 4T, es, sin duda alguna, es que hoy en México millones de abuelos ahora son felices y ricos pues con la desaparición de la guarderías ahora los abuelitos y abuelitas tienen el inmenso placer de cuidar a sus nietos y de recibir, no como pago, sino como reconocimiento cariñoso, algunos pesos fortachones por parte de sus hijos, que, sumados a los que reciben de la pensión de AMLO (mal llamada Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores), ya forman un nada despreciable capitalito, que les sirve para darse un gusto de cuando en cuando, pues, además, gracias al sistema danés de salud que tiene ahora México gozan de una gran calidad de vida con atención y medicinas gratis. Pura gozadera para los abuelos de la 4T.

Hay muchos más éxitos de la 4T, me podría pasar semanas enumerándolos, pero tampoco se trata de adular, para eso ya hay un ejército de moléculas y miasmas youtuberas, y caricaturistas que trabajan jornadas y jornadas completas realizando la patriótica labor de defensa y promoción de la 4T.

Pero, el mayor de los éxitos, le duela a quien le duela en el mundo, que tenemos el segundo mejor presidente del mundo (y el queso). Soporta Lula Da Silva, aunque tus rankings fake digan otra cosa, AMLO es mejor presidente que tú, esto no es futbol, es saber cumplirle al pueblo, y en eso AMLO es el Messi de la política. Así que compañero presidente de Brasil a nadie engañas con tus encuestas cuchareadas que te ponen arriba de López Obrador.

Si usted es agradecido, como lo debe ser el pueblo bueno con un líder que ya no se pertenece a sí mismo, sino a todos los mexicanos, tendría que repetir todos los días: “Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado transformación y me ha dado a AMLO”.

Él ha cumplido completo y copeteado con lo prometido y ahora ha llegado el momento de pagar con amor el amor recibido y, con el perdón del INE, usted ya tiene todos los datos y sabe por quién votar este próximo domingo 2 de julio.

¿O usted tiene otros datos?

A propósito de los grandes éxitos de la Cuarta Transformación, otro de los logros es que cada día más personas y actividades productivas son víctimas de la extorsión. Gracias a la política de abrazos, no balazos, esta semana sumamos dos casos a la interminable lista del México extorsionado. En Uruapan, Michoacán, la población se quedó sin tortillas, pues todas las tortillerías de esa localidad cerraron ante el hartazgo por el cobro de extorsiones por parte de la delincuencia. En el Estado de México, líderes de organizaciones que agrupan a unos 30 mil transportistas anunciaron que pondrán en marcha las Autodefensas del Transporte para protegerse de extorsionadores y asaltantes. Gran éxito, pero de la delincuencia.